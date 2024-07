Ile zarobią kluby Ekstraklasy za sezon 2024/25? Znamy kwoty

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Jagielloni Białystok

280 milionów do podziału

Już w najbliższy piątek o godzinie 18:0 do gry powraca nasza PKO Ekstraklasa. Na start nowego sezonu piłkarskiej elity w Polsce czeka nas rywalizacja pomiędzy Jagiellonią Białystok a Puszczą Niepołomice. Z kolei później do gry wkroczą piłkarze Śląska oraz Lechii, a po nich następni. I tak aż do poniedziałku będzie można oglądać mecze pierwszej kolejki kampanii 2024/25. A – jak dowiedzieliśmy dzisiaj – będzie to można czynić także na antenie TVP.

Niemniej nowy sezon to także nowe fundusze do podziału pomiędzy kluby. W tym sezonie, jak oficjalnie zaprezentowały władze ligi – kluby będą miały do swojej dyspozycji pulę aż 280 milionów złotych. Jest to najwyższy w historii budżet Ekstraklasy. Kluby pieniądze otrzymują w kilku ratach, a pierwsza z nich jest już na koncie. A szczegółowy podział środków prezentuje się następująco:

ℹ️ Ekstraklasa zabudżetowała wypłaty dla klubów i PZPN o łącznej wartości 290 mln zł 💰 Największa część, bo aż 280 mln zł, trafi do klubów uczestniczących w rozgrywkach, zaś 10 mln zł do PZPN ⤵️ — PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) July 17, 2024

50 procent – kwota stała, 18 milionów z tej kwoty zostanie przeznaczone na szkolenie młodzieży

18,5 procent – kwota za miejsce w bieżącym sezonie, najwięcej otrzyma oczywiście mistrz Polski

14 procent – kwota do podziału między trzy najlepsze kluby oraz czterech reprezentantów Polski w europejskich pucharach

14 procent – ranking historyczny

2,5 procent – Pro Junior System

1 procent – opłata solidarnościowa, dodatkowe środki dla spadkowiczów

