Śląsk Wrocław potwierdza zmianę trenera. Magiera i Balda zwolnieni

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jacek Magiera

Magiera stracił pracę, Śląsk poprowadzi duet Hetel & Dymkowski

Śląsk Wrocław we wtorek po godzinie 12 oficjalnie przekazał informacje o rozstaniu z dwiema kluczowymi osobami. Z klubem pożegnał się Jacek Magiera, czyli dotychczasowy trener oraz David Balda, czyli dyrektor sportowy. Warto zaznaczyć, że zmiany w zespole są wynikiem kiepskich wyników. Wojskowi po 14. kolejkach zajmują ostatnie 18. miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy.

Jako pierwszy we wtorek rano o szykujących się zmianach we Wrocławiu poinformował serwis Śląsk.net. Niedługo później Gazeta Wrocławska przekazała, że Marcin Dymkowski i Michał Hetel będą odpowiadać za wyniki pierwszego zespołu. Natomiast w oficjalnym komunikacie na stronie Śląska prezes klubu Patryk Załęczny podziękował Jackowi Magierze za pracę z zespołem.

– Jestem ogromnie wdzięczny trenerowi Jackowi Magierze oraz dyrektorowi Davidowi Baldzie za to, ile dali Śląskowi Wrocław i jak pracowali na jego rzecz. Wiem, że podniesienie drużyny z miejsca, w której była wiosną 2023 roku, wymagało ogromnego wysiłku i zaangażowania, za co we Wrocławiu zawsze będziemy wdzięczni – powiedział prezes Śląska Wrocław, Patryk Załęczny.

Magiera po raz drugi został zatrudniony jako trener Śląska Wrocław w kwietniu 2023 roku. Z drużyną wywalczył tytuł wicemistrza Polski w sezonie 2023/2024. Łącznie biorąc pod uwagę dwie kadencję, prowadził zespół w 99 meczach. Jego bilans to 37 zwycięstw, 29 remisów i 33 porażki.

Pracę w Śląsku Wrocław oprócz Magiery i Baldy zakończył również dotychczasowy sztab szkoleniowy w składzie: Tomasz Łuczywek, Paweł Kozub, Mateusz Oszust, Rafał Mazur, Maciej Suszczyński i Daniel Łukasik.