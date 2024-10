Śląsk Wrocław ma nowego zawodnika. Pomoże Jackowi Magierze?

Śląsk Wrocław właśnie potwierdził transfer. Do klubu dołączył niejaki Sylvester Jasper, który ostatnio grał w barwach Portimonense w lidze portugalskiej, a wcześniej m.in. w Fulham.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jacek Magiera

Śląsk Wrocław wzmacnia siłę ataku

Śląsk Wrocław na początku tego sezonu jest w bardzo, ale to bardzo słabej formie. Zespół prowadzony przez Jacka Magierę do tej pory w rozgrywkach PKO Ekstraklasy nie miał okazji zaznać jeszcze smaku zwycięstwa i aktualnie zamyka ligową tabelę z dorobkiem czterech punktów w ośmiu meczach. To wynik tragiczny, szczególnie, że mówimy tutaj i wicemistrzu Polski z poprzedniego sezonu.

Być może także dla tego władze klubu oraz dyrektor sportowy postanowiły zareagować i sprowadzić do klubu nowego zawodnika, który przynajmniej w jakimś stopniu ma pomóc drużynie w powrocie do formy i odbiciu się od dna tabeli.

Jak oficjalnie poinformował w mediach społecznościowych i na swojej stronie Śląsk Wrocław, nowym zawodnikiem WKS-u został Sylvester Jasper. Jest to 23-letni bułgarski skrzydłowy, który w ostatnim sezonie występował w lidze portugalskiej. Rozegrał wówczas w sezonie 2023/24 w barwach Portimonense rozegrał 29 spotkań, w których zdobył dwa gole i zanotował dwie asysty. W przeszłości związany był także z zespołem angielskiego Fulham. W pierwszej drużynie tego klubu wystąpił trzykrotnie.

Zawodnik ze Śląskiem Wrocław podpisał kontrakt do końca czerwca 2026 z opcją przedłużenia o kolejny rok.

– lvester Jasper ma za sobą sezon w klasowej lidze, na najwyższym poziomie w Portugalii. Wyróżniał się jednak już wcześniej. Liczymy, że zwiększy rywalizację w ofensywnych formacjach naszej drużyny – powiedział David Balda w rozmowie z oficjalną stroną Śląska Wrocław.

