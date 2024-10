Śląsk Wrocław na dnie tabeli. Przerażająca statystyka wicemistrzów Polski

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jacek Magiera

Pogrążony w kryzysie Śląsk Wrocław

Śląsk Wrocław w zeszłym sezonie PKO Ekstraklasy stoczył zaciętą walkę o mistrzostwo Polski z Jagiellonią Białystok. Mimo ambitnych starań wrocławian, to właśnie Duma Podlasia sięgnęła po historyczny triumf. Drużyna Jacka Magiery początek obecnej kampanii ligowej musiała pogodzić z eliminacjami do Ligi Konferencji. W efekcie zespół ma wciąż do rozegrania dwa zaległe mecze.

W niedzielnym meczu 11. kolejki Wojskowi zmierzyli się z Cracovią. Piłkarze Śląska ulegli krakowianom (2:4), mimo że w pierwszym kwadransie objęli prowadzenie 2:0. Tym samym zespół z Dolnego Śląska w dorobku ma zaledwie cztery punkty po rozegraniu dziewięciu spotkań.

Cezary Kawęcki w mediach społecznościowych poinformował, że wicemistrzowie Polski są pierwszą drużyną od 12 lat, która nie wygrała żadnego z pierwszych dziewięciu meczów w PKO Ekstraklasie. To niepokojący rezultat, który budzi obawy wśród kibiców. Poprzednio w sezonie 2012/13 Podbeskidzie Bielsko-Biała do dziewiątej kolejki zdołało zremisować dwie ligowe potyczki, ponosząc jednocześnie aż siedem porażek.

📊 Śląsk Wrocław jest pierwszą od 12 lat drużyną, która nie wygrała ŻADNEGO z pierwszych 9 meczów w @_Ekstraklasa_. 😬



🔴 2012/13: Podbeskidzie Bielsko-Biała (0-2-7)

🔴 2024/24: Śląsk Wrocław (0-4-5) 🆕#ŚLĄCRA pic.twitter.com/Jikz556mTE — Cezary Kawecki | Statystyki piłkarskie 📊 (@CezaryKawecki) October 6, 2024

Presja na Jacku Magierze narasta z każdym kolejnym nieudanym meczem, co rodzi pytania o przyszłość szkoleniowca. Mimo trudnej sytuacji, zawodnicy głośno deklarują swoje wsparcie dla trenera. Śląsk po niespełna dwutygodniowej przerwie reprezentacyjnej zmierzy się na wyjeździe z GKS-em Katowice w ramach 12. kolejki PKO Ekstraklasy.