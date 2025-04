PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze GKS-u Katowice

GKS Katowice lepszy od Śląska Wrocław

W sobotnie popołudnie rozgrywało się bardzo ciekawe starcie w ramach 29. kolejki rozgrywek PKO BP Ekstraklasy. A w nim Śląsk Wrocław przed własną publicznością podejmował GKS Katowice. Ten mecz miał ogromne znaczenie dla gospodarzy. Wojskowi bowiem mieli olbrzymią szansę, aby wydostać się ze strefy spadkowej, w której znajdują się od wielu miesięcy.

Rywalizacja we Wrocławiu nie zaczęła się dobrze dla gospodarzy. W 19. minucie bowiem na prowadzenie wyszedł GKS Katowice. Do siatki trafił Alex Petkov, który trafił do własnej bramki. Na słowa uznania w tej akcji zasłużył Mateusz Kowalczyk, który zabawił się z rywalami.

Gol to jedno, ale jak tam zakręcił Kowalczyk! 😍



GKS prowadzi we Wrocławiu! ⚽



📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT 3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/zr8n1cU2RX pic.twitter.com/wdySrxEpON — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 19, 2025

GKS Katowice jeszcze przed przerwą mógł cieszyć się z kolejnego trafienia. Tuż przed zejściem do szatni na listę strzelców wpisał się Oskar Repka. Tym samym Śląsk Wrocław schodził na przerwę z dwubramkową stratą do beniaminka PKO BP Ekstraklasy.

GKS idzie za ciosem! Oskar Repka dostał zdecydowanie za dużo miejsca w polu karnym po tym rzucie rożnym! 👀



📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT 3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/zr8n1cU2RX pic.twitter.com/bCV3s0U30q — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 19, 2025

Druga połowa meczu stała na wysokim poziomie. Śląsk Wrocław od razu rzucił się do ataku, aby odrobić straty. Swoje okazje bramkowe miał również GKS Katowice. Finalnie jednak rezultat nie uległ zmianie. Podopieczni Rafała Góraka zwyciężyli rezultatem 2:0.

Śląsk Wrocław w kolejnym meczu zagra na wyjeździe z Rakowem Częstochowa. GKS Katowice natomiast ugości Legię Warszawa.

Śląsk Wrocław – GKS Katowice 0:2

Petkov samobój (19′), Repka (43′)