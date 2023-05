PressFocus Na zdjęciu: Giorgi Citaiszwili

Lech myśli o kształcie kadry na przyszły sezon

Zabraknie w niej miejsca dla skrzydłowego zza granicy

Piłkarz potwierdził, że już niedługo opuści Poznań

Lech rozstanie się ze skrzydłowym. Mamy potwierdzenie

Lech Poznań uznał, że Giorgi Citaiszwili będzie dobrym wyborem na pozycji skrzydłowego. Gruzin okazał się jednak transferową pomyłką. Piłkarz nie zostanie wykupiony po tym sezonie.

– Nie planuję tu zostać. Klub nie ma możliwości wykupienia mojego kontraktu ani przedłużenia wypożyczenia – ujawnił Citaiszwili, który jest wypożyczony z Dynama Kijów.

– Wiem, że zarząd Lecha pytał Dynamo o możliwość wykupu, ale stronom nie udało się dojść do porozumienia. Najwyraźniej nie zgodzili się na warunki. Oznacza to, że mój pobyt tutaj dobiega końca – przyznał Gruzin, który zaliczył w Lechu właściwie same nieudane występy.

