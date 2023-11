Skandal w Alkmaar zdominował media. Nowy wicelider rankingu medialności [RAPORT]

Kluby sportowe istnieją po to, by osiągać cele sportowe, ale wraz z rozwojem ich struktur, ważna staje się także medialność. Im więcej osób odwiedza klubowe social media oraz stronę internetową, tym większą ekspozycję mają sponsorzy, a to pozwala zwiększenie kontraktów reklamowych. W związku z tym wyniki raportu PSMM są ważniejsze niż można przypuszczać. I dlatego je omawiamy

IMAGO/Mikołaj Barbanell/ZUMA Wire Na zdjęciu: Piłkarze Legii

PSMM Monitoring & More jest liderem w dziedzinie kompleksowego monitoringu internetu, social mediów, prasy, radia i telewizji ze źródeł polskich i zagranicznych. Świadczy usługi dla agencji PR, przedsiębiorstw, koncernów i marek osobistych. Specjalnością firmy są audyty i raporty medialne oraz badania sponsoringowe. W zakresie sponsoringu oferuje m.in. analizy efektywności sponsoringowej, potencjału sponsoringowego oraz doradztwo w zakresie realizacji umowy.

Dane przygotowane przez PSMM Monitoring & More do comiesięcznego badania “Piłka w grze” pochodzą z monitoringu 1100 tytułów prasy ogólnopolskiej, regionalnej, branżowej i specjalistycznej, najważniejszych portali sportowych i ogólnoinformacyjnych oraz wybranych portali społecznościowych. Analizie poddano kluby piłkarskie z PKO BP Ekstraklasy oraz Fortuna 1. Ligi, ale też medialne wyniki wyboru nowego selekcjonera, głośny wywiad Mateusza Święcickiego z Robertem Lewandowskim oraz aktywność klubów w social mediach (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok). Sprawdzono także liczbę wejść na oficjalne strony internetowe najlepszych polskich klubów.

Medialność klubów Ekstraklasy

W październiku ponownie najpopularniejszym klubem piłkarskim w Polsce była Legia Warszawa. To o tym klubie ukazało się najwięcej wzmianek w prasie, internecie i w mediach społecznościowych. Dużą rolę odegrał skandal, który wybuchł po meczu z holenderskim AZ Alkmaar. Wskaźnik dotarcia związany z tym wydarzeniem wyniósł w październiku prawie 330 milionów.

Dobra forma sportowa spowodowała awans Śląska Wrocław na drugie miejsce. Wrocławianie po 15. kolejce sezonu zajmują pozycję lidera w tabeli Ekstraklasy, a Erik Exposito, niekwestionowana gwiazda klubu i całej ligi, przewodzi w zestawieniu strzelców z 12 golami. W październiku piłkarze Jacka Magiery wygrali z Legią, przy pełnym trybunach Tarczyński Areny, aż 4:0.

Trzecie miejsce zajął Lech Poznań, który po słabym początku sezonu i odpadnięciu z rozgrywek Ligi Konferencji Europy wrócił na właściwe tory. W ostatnich dziesięciu meczach Lechici zdobyli 21 punktów, mniej tylko od lidera z Wrocławia. Duże zainteresowanie wzbudził mecz z Jagiellonią Białystok, w którym poznaniacy prowadzili 3:0, lecz ostatecznie zremisowali 3:3.

Na kolejnych miejscach znalazły się Raków Częstochowa i Jagiellonia, dla której miejsce w TOP 5 to najlepszy wynik od lat. Wysokie, siódme miejsce zajął Ruch Chorzów, który mecz ze Śląskiem Wrocław rozegrał na legendarnym Stadionie Śląskim w Chorzowie. Łączna liczba publikacji wzrosła z 37.5 tys. do 40.6 tys., czyli o 8%.

Największy procentowy wzrost liczby wzmianek zanotowały Lech Poznań, Śląsk Wrocław oraz Legia Warszawa, czyli najlepsze zespoły także pod względem liczby publikacji. Łącznie aż osiem zespołów zwiększyło obecność w mediach o ponad 10%, w tym Puszcza Niepołomice i Stal Mielec.

Medialność pięciu klubów zmniejszyła się w porównaniu do września. Największy spadek zanotowała Cracovia i Widzew Łódź. W przypadku tego pierwszego zespołu, w listopadzie należy spodziewać się lepszych wyników z powodu roszady na stanowisku prezesa (stanowisko objęła Elżbieta Filipiak). Żona prof. Janusza Filipiaka zapowiedziała wprowadzenie zmian, które były opisywane w mediach.

Pod względem Advertising Value Equivalency (AVE) najlepsza była Legia, co nikogo nie dziwi. Na drugą pozycję awansował Śląsk Wrocław z wynikiem przekraczającym 15 mln zł (wzrost o 2.5 mln zł, o 20% w porównaniu do poprzedniego miesiąca). Wartości wyższe niż 10 mln zł wygenerował także Lech Poznań, Górnik Zabrze, Ruch Chorzów oraz Cracovia. Z tego grona wypadła Pogoń Szczecin, która zanotowała spory spadek, z 12.8 mln zł do 9.2 mln zł, czyli o 28%. Wszystkie kluby wygenerowały łącznie 161.7 mln zł ekwiwalentu reklamowego, czyli o 9.6 mln zł więcej niż we wrześniu. Ponad 30% ekwiwalentu wypracowały trzy najlepsze kluby.

Medialność klubów 1. ligi

Na zapleczu Ekstraklasy zdecydowanie najbardziej medialnym klubem jest Wisła Kraków, która była bliska powrotu do najwyższej ligi wiosną tego roku. Mniejszą obecność w mediach miała Lechia Gdańsk i ponownie tylko te dwa kluby przekroczyły tysiąc publikacji w miesiącu. Aż 11 z 18 kluby nie przekroczyło liczby 600 publikacji, czyli 1/3 tego, co osiągnęła Wisła Kraków. Arka Gdynia i Odra Opole, czyli najlepsze kluby w tym sezonie pod względem sportowym zajęły w zestawieniu dopiero 6. i 13. miejsce. Łączna liczba publikacji nie zmieniła się w porównaniu do poprzedniego miesiąca, wyniosła ok. 12 tys., czyli Wisła i Lechia odpowiadały za co czwartą wzmiankę.

Pod względem sumy ekwiwalentu reklamowego Wisła Kraków ma podobną przewagę do tej, którą Legia ma nad pozostałymi klubami w Ekstraklasie. Ponad 11 mln zł Wisły to wynik ponad dwukrotnie lepszy niż trzeciej w zestawieniu Miedzi Legnica. Tylko 4 z 18 klubów osiągnęło ekwiwalent wyższy niż 3.5 mln zł, czyli wartości wygenerowanej przez najsłabszą w Ekstraklasie Wartę Poznań. Suma ekwiwalentów wszystkich klubów wyniosła 56 mln zł, co oznacza wzrost o 2.3 mln zł, o 4%.

Social media

W październiku zmniejszyła się liczba unikalnych użytkowników oficjalnych stron klubowych. We wrześniu na witryny weszło 1 mln 63 tys. użytkowników, a w październiku 1 mln 19 tys. osób. Oznacza to spadek o 4%. Największy spadek procentowy zanotował Raków Częstochowa (o 40%), Puszcza Niepołomice (o 34%) oraz Górnik Zabrze (o 30%). Wyniki poprawiło 7 klubów, w tym Śląsk Wrocław, który miał aż o 61% więcej wejść na stronę niż w poprzednim miesiącu. Dzięki temu, wrocławianie awansowali z 5. na 3. miejsce z wynikiem przekraczającym 100 tys. użytkowników. Śląsk miał mniej więcej tylu unikalnych użytkowników, co Widzew Łódź i Górnik Zabrze (6. i 7. klub pod tym względem) łącznie.

Także pod względem obserwujących na Facebooku w stawce przoduje Legia i Lech, jednak poznaniacy jako jedyny klub w lidze zanotowali spadek liczby followersów. Spośród pozostałych klubów największy wzrost zanotowały Śląsk Wrocław, Pogoń Szczecin i Jagiellonia Białystok. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy wszystkie kluby Ekstraklasy zwiększyły liczbę obserwujących łącznie o 10 tys. kont. Kluby średnio publikują 6.5 posta dziennie, najwięcej Widzew Łódź i Lech Poznań (ponad 9), a najmniej Warta Poznań i ŁKS Łódź (mniej niż 5).

Najwięcej interakcji osiągnął Lech Poznań, który jako jedyny przekroczył granicę 400 tys. O ponad 100 tys. interakcji mniej zanotowała Pogoń Szczecin, a na trzecim miejscu znalazła się Legia Warszawa. Pogoń Szczecin, ŁKS Łódź, Ruch Chorzów, Raków Częstochowa i Puszcza Niepołomice wygenerowały więcej interakcji niż mają obserwujących. Łącznie wszystkie kluby osiągnęły 2.3 mln interakcji, czyli mniej więcej tyle samo, co w poprzednim miesiącu.

Legia Warszawa może pochwalić się największym wzrostem liczby obserwujących na Instagramie (o ponad 10 tys. kont). Na kolejnych miejscach znalazł się Lech Poznań oraz Śląsk Wrocław. Pozytywnym faktem jest to, że żaden klub nie zmniejszył liczby fanów na tej platformie, a łącznie wszystkie kluby pozyskały w październiku i na początku listopada 21 tys. followersów. Śląsk Wrocław zwiększył w ostatnich dwóch miesiącach liczbę obserwujących z 50.5 tys. do ponad 55 tys., czyli o 10%.

Podobnie jak na Facebooku najwięcej interakcji zdobyły posty Lecha Poznań, ponad 750 tys. Publikacje wicelidera, czyli Legii Warszawa zanotowały mniej niż 500 tys. interakcji, czyli mniej o 35%. Wysokie trzecie miejsce zajął Raków Częstochowa, co nie udało się aktualnym mistrzom Polski na żadnej innej platformie. Zdecydowanie najwięcej postów opublikował wspomniany Raków oraz Lech, oba zespoły ponad 200. Na przeciwnym biegunie jest Puszcza Niepołomice i Górnik Zabrze, które zanotowały średnią niższą niż 1 post dziennie.

Na X/Twitterze kluby Ekstraklasy publikują średnio 11 postów dziennie. Pod tym względem przoduje Śląsk Wrocław ze średnią w okolicach 20 postów. Najmniej publikują konta ŁKS-u Łódź i Puszczy Niepołomice – mniej niż 6 postów dziennie.

Łączna liczba wyświetleń wszystkich klubów to 49.3 mln, z czego 27% została osiągnięta na koncie Legii Warszawa (13.2 mln). Lech Poznań wygenerował 6.7 mln interakcji, czyli o połowę mniej. Na dalszych miejscach znalazł się Śląsk Wrocław i Raków Częstochowa z sumą w okolicach 4-5 mln.

W ciągu dwóch ostatnich miesięcy Widzew Łódź zwiększył liczbę obserwujących o 30 tys. Kolejne kluby w zestawieniu, czyli Lech Poznań i Pogoń Szczecin poprawiły wyniki odpowiednio o 27 tys. i 22 tys. Po przeciwnej stronie są Puszcza Niepołomice, Zagłębie Lubin i Piast Gliwice, które zmniejszyły liczbę followersów łącznie o prawie 9 tys. kont.

Najwięcej filmów na YouTube opublikowała Cracovia, Lech Poznań oraz Górnik Zabrze – wszystkie co najmniej 33 wobec średniej ligowej na poziomie 23. W przeciwieństwie do Zagłębia Lubin i Stali Mielec, które opublikowały tylko po 10 filmów. Problemem klubu z Mielca jest niska aktywność widzów, bo łączna liczba interakcji wyniosła jedynie 92, czyli ponad 40 razy mniej niż średnia ligowa (3.800 interakcji). Zdecydowanie najwięcej wyświetleń osiągnął kanał Legii Warszawa (ponad 600 tys.), prawie 3 razy więcej niż drugi Ruch Chorzów (220 tys. wyświetleń). W przypadku warszawiaków, aż 456 tys. wyświetleń osiągnął film, na którym przedstawiono dowody nieodpowiedniego zachowania policji w Alkmaar. Film o tytule “THE DUTCH SHOWED XENOPHOBIA, AGGRESSION, DISCRIMINATION – SCANDAL AFTER AZ – LEGIA MATCH” osiągnął 10 tys. polubień i ponad 2 tys. komentarzy, wskakując na 11. miejsce w całej 12-letniej historii kanału.

Najwięcej interakcji na TikToku osiągnął Widzew Łódź i Śląsk Wrocław. Łącznie cztery zespoły przekroczyły próg 90 tys. interakcji, ale żaden nie przekroczył 100 tys. Zaskoczeniem może być wynik Legii Warszawa, która wygenerowała jedynie niecałe 11 tys. interakcji, czyli więcej tylko od 6 zespołów. Najsłabsze pod tym względem Puszcza Niepołomice i Stal Mielec osiągnęły jedynie 1-1.5 tys. interakcji, co pokazuje jak duże dysproporcje występują na tej platformie. Łącznie kluby Ekstraklasy wygenerowały ponad 14 mln wyświetleń, a najwięcej (prawie 4.5 mln) Widzew Łódź. Najwięcej postów opublikowały konta Jagiellonii Białystok i Śląska Wrocław, średnio 1 dziennie, zdecydowanie częściej niż pozostałe zespoły.

Najniższą średnią pozycję pod względem interakcji osiągnął Lech Poznań, przed Legią Warszawa i Pogonią Szczecin. Kolejorz tylko na TikToku wypadł poza podium (5. miejsce), a wygrał na Facebooku i Instagramie. Z kolei Legia wygrała na Twitterze i YouTube, ale na TikToku zajęła dopiero 9. pozycję. Pogoń zajęła 2. miejsce na Facebooku, a na pozostałych platformach balansowała między 4. a 5. miejscem.

Najsłabsze wyniki osiągnęła Stal Mielec, Zagłębie Lubin i Puszcza Niepołomice. Dużym rozczarowaniem są w szczególności Miedziowi, którzy najwyższe miejsce zajęli na TikToku (dopiero 13. pozycja). Na Twitterze i Facebooku wyprzedzili tylko Puszczę Niepołomice, która na trzech z pięciu platform zanotowała najgorszy wynik w lidze.

W październiku ogromne poruszenie wywołał skandal, do którego doszło po meczu AZ – Legia. Ten temat wygenerował prawie 10 tys. publikacji (dla porównania wywiad Mateusza Święcickiego z Robertem Lewandowskim osiągnął 5 tys. publikacji) oraz wskaźnik dotarcia w granicach 330 milionów, z czego aż 128 mln dzień po meczu.