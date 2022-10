Pressfocus Na zdjęciu: Aleksandar Vukovic

Niedługo po zwolnieniu Waldemara Fornalika, Piast Gliwice ogłosił już jego następcę. Klub podpisał kontrakt z dobrze znanym kibicom Ekstraklasy Aleksandrem Vukoviciem. Serb podpisał z klubem kontrakt do połowy 2024 roku.

W czwartek Piast Gliwice poinformował o zwolnieniu Waldemara Fornalika

Tego samego dnia klub poinformował, że nowy trenerem został Aleksandr Vukovic

Serb podpisał z Piastunkami umowę do czerwca 2024 roku

Aleksandar Vukovic szybko wrócił do Ekstraklasy

Po porażce z Radomiakiem Radom zarząd Piasta Gliwice postanowił podjąć radykalne kroki. Gra drużyny potrzebowała odmiany, a do tej niezbędne było danie jej nowego impulsu, w postaci zmiany szkoleniowca. Z pracą w czwartek pożegnał się Waldemar Fornalik. Jeszcze tego samego dnia klub ogłosił nazwisko jego następcy.

Nowym szkoleniowcem Piasta Gliwice został Aleksandar Vukovic, który w ubiegłym sezonie prowadził Legię Warszawa. Serb podpisał z klubem kontrakt do końca czerwca 2024 roku. Po krótkim czasie wrócił on zatem do Ekstraklasy.

‼️ Aleksandar Vuković nowym trenerem Piasta Gliwice! pic.twitter.com/wcp1a6loGq — Piast Gliwice (@PiastGliwiceSA) October 27, 2022

– Trener od zadań specjalnych? Dla nas Aleksandar Vuković to przede wszystkim fachowiec, który swoim zaangażowaniem i energią jest w stanie pobudzić zespół i może pomóc odzyskać dawny blask. Trener Waldemar Fornalik wysoko zawiesił poprzeczkę. Chcemy kontynuować pracę, która pozwoli nam na powrót zajmować miejsce w czołówce, co miało miejsce w ostatnich latach. Mocno wierzę, że tak będzie – stwierdził dyrektor sportowy Piasta.

Przed nowym szkoleniowcem spore wyzwanie. Piast znajduje się tuż nad strefą spadkową, a drużyna zmaga się z wieloma problemami. Klub oczekuje, że Aleksandr Vukovic będzie w stanie pomóc Piastunkom wydźwignąć się z kryzysu.

Czytaj dalej: Stokowiec: w takiej histerii ciężko się pracuje