fot. PressFocus Na zdjęciu: Stadion Ruchu Chorzów

Cały czas niejasne jest, czy spółka ADM Serwis, która jest odpowiedzialna za plan związany z przebudową stadionu Ruch Chorzów, może liczyć na wsparcie finansowe inwestycji z ministerstwa sportu i turystyki

W rozmowie z Radiem Piekary stanowisko w sprawie wyraził wiceprezydent Chorzowa Marcin Michalik

Wniosek dotyczyły kwoty 103 939 024,00 zł

Kolejna ramowa data w sprawie budowy stadionu Ruchu Chorzów

Ruch Chorzów miał obiecane środki finansowe w wysokości 104 milionów złotych od rządu na powstanie nowego stadionu przy Cichej. Kłopot w tym, że były to obietnice złożone przez krakowe władze przed wyborami parlamentarnymi. Finalnie nie wszystko ułożoły się po jej myśli w trakcie wyborów i teraz musi przygotowywać się do ustąpienia ze swoich stanowisk, co może skutkować tym, że to, co było realne kilka tygodni temu, może zostać zawieszone w czasie. Stanowisko w sprawie inwestycji związanej z nowym stadionem dla 14-krotnego mistrza Polski wyraził wiceprezydent Chorzowa.

– Jesteśmy w kontakcie z ministerstwem sportu i czekamy na ostateczne decyzje oraz podpisanie umowy na dotację, z której po wstępnych informacjach bardzo się cieszymy. Gdy podpiszemy umowę, to będzie zobowiązanie rządu honorowane przez wszystkie ekipy. Jesteśmy bardzo przy nadziei i wierzymy, że do trzynastego uda się to zrealizować – mówił Marcin Michalik w rozmowie z Radiem Piekary.

– Takie pieniądze nie idą bardzo szybko. To nie jest gotówka, ani szybki przelew. Mówimy o wniosku, dotacji, realizacji inwestycji, która potrwa przez kilka lat. Jest lista projektów, która zakwalifikowała się do realizacji. Biorąc pod uwagę nasze doświadczenia, to zawsze kończyło się to sukcesem. Wcześniej startowaliśmy o milion, dwa, może pieć. Wierzmy, że i tym razem ta praktyka stanie się faktem – kontynuował wiceprezydent Chorzowa.

-Ruch wraca do Chorzowa, to świetna informacja dla kibiców. Będą mieć o wiele bliżej – mówi gość #rozmowadnia w #radiopiekary Marcin Michalik, wiceprezydent Chorzowa https://t.co/FZBwdHuhxm — Radio Piekary (@Radio_Piekary) October 27, 2023

– Okres jest bardzo nieszczególny politycznie. Bardzo nerwowy. To okres zmiany rządu z jednej kadencji na drugą. Zawsze to jest ryzyko polityczne. Zwłaszcza, że mówimy o dużych pieniądzach. Do 13 listopada może się wszystko pozytywnie zakończyć i będziemy otwierać szampany – powiedział Michalik.

Miasto Chorzów wzięło udział w programie “Inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2023”, skłądając w tej sprawie wniosek o wsparcie finansowe do misterstwa sportu i turystyki. Plan jest taki, że ma zostac przbudowany stadion piłkarski przy ulicy Cichej 6 w Chorzowie. Dotyczyłoby to rozbudowy stadionu wraz z parkingami oraz infrastrukturą techniczną.

