Na początku trzeba zaznaczyć, że tylko pozornie kluby oferują ten sam produkt, jakim jest wejściówka na mecz. Każdy zespół gra na innym stadionie, które różnią się między sobą komfortem oglądania meczu, ofertą cateringową i atmosferą. Po boisku biegają zawodnicy o innych umiejętnościach, a drużyny mają różne statusy w lidze i cele sportowe.

Różny jest także popyt i podaż, bo o ile na stadionie w Poznaniu, Wrocławiu czy Gdańsku raczej znajdzie się wolne miejsce, to na stadionie Rakowa, Motoru czy Widzewa może być z tym problem. Rośnie więc waga karnetu i tym samym cena, jaką kibice są skłonni zapłacić. Kluby dążąc do generowania jak największych środków z dnia meczowego próbują wykorzystać te czynniki na swoją korzyść. Oferują też coraz więcej atrakcji, głównie przed rozpoczęciem meczu.

Założenia

Z powodu bardzo zróżnicowanych cenników nie skupiam się na prostym porównaniu cen. Sprawdzam, ile musi zapłacić za wyjście na mecz para: kobieta i mężczyzna (powiedzmy, w wieku 30 lat) oraz ich 5-letnie dziecko (ukończone 5 lat). Żadna z osób nie ma zniżek na wejściówki. W miarę możliwości będziemy porównywać miejsca na sektorze rodzinnym, jeśli klub taki posiada. Sektory rodzinne są też umiejscowione na różnych trybunach: w jednych klubach wzdłuż linii bocznej, a na innych stadionach za bramkami. W związku z tym, na stadionach bez SR wybrałem miejsce, które prawdopodobnie taka rodzina by wybrała – nie za drogie, nie obok ultrasów. Kluby w cennikach dzielą mecze na kategorie – wybrałem mecz z Lechem Poznań, więc ten wyższej kategorii, a w przypadku Lecha – mecz wyższej kategorii, ale nie mecz Legią (są znacznie droższe, wypaczyło by to wynik).

Cracovia

Klub posiada sektor rodzinny, który jest umiejscowiony za jedną z bramek. Mecze są podzielone na 3 kategorie, które możecie zobaczyć na klubowej grafice. Mecz z Lechem, który uwzględniłem w obliczeniach to mecz kategorii B, a ceny biletów bez karty kibica to: 50 zł dla dorosłego (łącznie 100 zł, dopłata do biletów kupionych w dniu meczu) oraz 1 zł za dziecko poniżej 15 r.ż. (promocja obowiązuje tylko na sektor rodzinny). Łącznie za wejściówki zapłacimy 101 zł, a posiadając karty kibica 71 zł.

Wyrobienie karty kibica kosztuje 20 zł, więc za trzy musimy zapłacić 60 zł. Oszczędność przy jednorazowym wyjściu w przypadku jej posiadania to 30 zł, więc taniej będzie ich nie wyrabiać. W regulaminie brakuje jednoznacznej odpowiedzi, czy przy zakupie kilku biletów wystarczy posłużenie się jedną kartą kibica, ale inne kluby określają, że jedna karta kibica pozwala na zakup jednej wejściówki. Karta wygasa po 3 latach, a głównym benefitem z jej zakupu jest możliwość kupienia karnetu oraz wspomniane zniżki na bilety. W przypadku jej zgubienia za duplikat zapłacimy kolejne 20 zł.

W dniu meczu za bilety zapłacimy o 10 zł więcej (o 5 zł więcej za sztukę dla dorosłego). Jak sami zobaczycie, polskie kluby często korzystają z tego rozwiązania. Ma to na celu przyspieszenie decyzji o zakupie wejściówek i zmniejszenie ewentualnych kolejek do kiosków w dniu meczu. Klub będzie wiedział z wyprzedzeniem, ilu kibiców można spodziewać się na trybunach i dostosuje do tego zaplecze w postaci ochrony i cateringu. Przykładowo w meczu ze Stalą Mielec 31% sprzedanych biletów znalazła nabywców w dniu meczu, więc klub osiągnął ok. 14 tys. zł dodatkowego przychodu z tytułu dopłaty.

Podsumowując:

Kupując bilety w dniu meczu na mecz kategorii B rodzina 2+1 zapłaci 101 zł (kategoria A: 111 zł, kategoria C: 91 zł).

GKS Katowice

Specyficzny przypadek, bo wiosną w Katowicach będzie zainaugurowany nowy stadion na ok. 15 tys. miejsc. Kibicom spoza Katowic wystarczy powiedzieć, że będzie on przypominał np. stadion w Lublinie. W związku z tym, że Gieksa gra jesienią na starym stadionie cena biletów jest niska. Problemem w naszym przypadku jest to, że klub sprzedał wiele karnetów (ponad 4 tys. sztuk w kilkanaście godzin), więc kupno biletu na pojedynczy mecz nie jest takie łatwe. W cenniku klub określa, że co mecz w puli będzie 300 biletów.

W Katowicach, podobnie jak w przypadku Cracovii, cennik jest prosty i przejrzysty. Dziecko do 5. r.ż. wchodzi na mecz za darmo, a dzieci między 5. a 13. r.ż. za 5 zł. Załóżmy więc, że dziecko naszej wymyślonej pary ma ukończone 5 lat, więc na mecz wejdzie za “piątaka”. Dorośli za wejście na trybunę główną zapłacą po 40 zł, a na trybunę Blaszok po 25 zł. Z uwagi na to, że na Blaszok chodzą najbardziej zagorzali kibice, z małym dzieckiem wybieramy inną trybunę i płacimy więcej.

Klub przygotował też bilet rodzinny w cenie 80 zł. W jego ramach na mecz może przyjść 2 dorosłych i 3 dzieci do 13. r.ż. na sektory S1 i S2 na trybunie głównej. Można więc założyć, że jest to nieoficjalna strefa rodzinna. W naszym przypadku różnica między biletem rodzinnym a kupowanymi oddzielnie wynosi 5 zł. Wybieramy więc bilet rodzinny.

W dniu meczu bilety są droższe o 5 zł, więc zapłacilibyśmy 100 zł za kupowane oddzielnie i 85 zł za bilet rodzinny.

Podsumowując:

Kupując bilety w dniu meczu na mecz kategorii B rodzina 2+1 zapłaci 85 zł (bilet rodzinny) lub 100 zł (oddzielne bilety).

Górnik Zabrze

W Zabrzu cennik jest bardziej skomplikowany. Mecz z Lechem Poznań jest zakwalifikowany do grupy meczów TOP3 i jego cena dla dorosłych jest droższa o 5 zł. Poza tym cena różni się w grupach wiekowych, trybunach, stacjonarnie przed dniem meczu zapłacimy o 5 zł mniej (inaczej mówiąc w dniu meczu jest o 5 zł drożej). Kupując online oszczędzamy po 5 zł na sztuce.

Nasza przykładowa rodzina zapłaci za bilety na sektor rodzinny 70 zł za wejściówki dla dorosłych (w tym przypadku bez różnic między biletem stacjonarnym przed dniem meczu, w dniu meczu, a zakupem online). Dziecko w wieku 5 lat to koszt 10 zł, co łącznie daje 80 zł.

Możemy obniżyć cenę do 58 zł (-22 zł), jeśli zakupimy subskrypcję w programie LP10 x GZ. Na czym polega ta subskrypcja nie wiem, nie znalazłem żadnej informacji. Wiem tylko, że dopłacamy za to 40 zł za osobę i jest ono ważne 365 dni. Klub reklamuje to zniżką -20% na bilety, ale zniżka nie działa na mecze TOP3. W tym miejscu mógłbym przedstawić wyjaśnienie ze strony klubu, ale zabiłoby to charakter tekstu – w tym artykule próbujemy kupić bilet jako okazjonalny kibic. Czy szukałby takich informacji w regulaminie? Raczej nie.

Podsumowując:

Kupując bilety w dniu meczu na mecz “TOP3” rodzina 2+1 zapłaci 80 zł.

Jagiellonia Białystok

Jaga to jeden z nielicznych klubów (obok Lecha i Legii), który oferuje w sprzedaży subskrypcje. Oferuje ona kilka benefitów: cena biletów na mecze Ekstraklasy jest niższa o 35% oraz 20% na mecze eliminacji do europejskich pucharów i spotkanie Superpucharu Polski, a także zapłacimy o 10% mniej za nieprzeceniony asortyment w Jaga Fan Shop ul. Lipowa 12 (tylko stacjonarnie).

Za standardowe bilety na sektor rodzinny zapłacimy 80 zł za dwoje dorosłych i 10 zł za bilet dziecięcy (do 14. r.ż.), jeśli je kupimy online co najmniej 7 dni przed meczem. Jeśli kupimy je później cena wyniesie 90 zł i 15 zł za dziecko. W przypadku meczów z Legią, Lechem, o Superpuchar Polski i w europejskich pucharach ceny wynoszą o 10 zł więcej. Za przykładowy mecz z Lechem zapłacimy łącznie 135 zł. Kupując bilety w dniu meczu musimy dopłacić 5 zł do każdego biletu.

Podsumowując:

Kupując bilety w dniu meczu na mecz “TOP3” rodzina 2+1 zapłaci 150 zł.

Korona Kielce

Bilet na mecz domowy Korony Kielce kosztuje 40 zł dla dorosłego i 10 zł dla dziecka do 10. r.ż. Tak jak widzimy na załączonym zdjęciu z klubowej strony cennik jest bardzo prosty i nie jest uzależniony od trybuny. Zapłacimy więc 90 zł albo kupując wejściówki w kasie w dniu meczu 105 zł.

Podsumowując:

Kupując bilety w dniu meczu stacjonarnie na dowolny mecz Korony rodzina 2+1 zapłaci 105 zł, a wcześniej oraz online 90 zł.

Lech Poznań

Lech Poznań konstruuje cennik w ten sposób, że mecze są podzielone na 3 kategorie: większość meczów ma kategorię 1., minimum 4 mecze w sezonie to kategoria 2., a mecz z Legią to kategoria 3. Jeśli interesuje nas ciekawszy mecz, z kategorii 2. musimy zapłacić 90 zł za dorosłego. Dziecko poniżej 5. wchodzi za darmo. Nie możemy skorzystać z tej promocji, więc płacimy za bilet dziecięcy połowę ceny biletu dla dorosłego, czyli 45 zł. Bilet dla kobiet na sektor rodzinny jest objęty zniżką w wysokości 20%, więc zapłacimy za niego nie 90 zł tylko 72 zł.

Popularną promocją jest zakup 4 biletów w jednej transakcji, dzięki czemu oszczędzamy 20%. Kupując bilety w kasie w dniu meczu trzeba dopłacić 5 zł. Trzeba pamiętać, że sektor rodzinny na stadionie Lecha jest umiejscowiony na trybunie za linią boczną boiska, gdzie zwyczajowo bilety są droższe.

Kolejorz także oferuje w sprzedaży subskrypcje, których cena wynosi 60 zł miesięcznie (strefa B) oraz 85 zł miesięcznie (strefa A). Zobowiązanie jest roczne, a zasada działania przypomina karnet – obowiązują te same benefity, a w ramach subskrypcji można za darmo odbierać bilety na mecze na swoje stałe miejsce.

Podsumowując:

Kupując bilety w dniu meczu online rodzina 2+1 zapłaci 207 zł, a stacjonarnie 222 zł.

Lechia Gdańsk

Cennik Lechii jest mało czytelny, ale po głębszym zastanowieniu i spojrzeniu na schemat możemy wyczytać, że sektory rodzinne są w narożniku boiska. Ich ceny są różne – 35 zł (górne rzędy) i 45 zł (dolne) za bilety normalne. Dziecko do lat 6. wchodzi bez opłat, ale nie zajmuje oddzielnego krzesełka.

Klub zaznacza, że nie wszystkie sektory są dostępne na każdym meczu. To zależy od planowanej frekwencji i decyzji organizatorów. Ponadto ceny biletów rosną o 5 zł na 48 godzin przed meczem (nikt w Ekstraklasie nie stosuje godzinowego naliczania), a do sprzedaży online doliczana jest opłata transakcyjna w wysokości 1.5 zł (tego też nikt w Ekstraklasie nie robi).

Podsumowując:

Nasza przykładowa rodzina, kupując bilety w dniu meczu zapłaci 100 zł lub 80 zł (w zależności od sektora), a kupując online dopłaci 1.5 zł opłaty transakcyjnej. Na potrzeby zestawienia przyjmuję cenę w wysokości 81.50 zł.

Legia Warszawa

Standardowe ceny, które podaje Legia nie obejmują meczów z Jagiellonią Białystok, Lechem Poznań, Widzewem Łódź oraz na ostatni mecz domowy sezonu. Przy okazji meczu z klubem z Łodzi poinformowano, ile trzeba zapłacić za mecz wyższej kategorii – dorosły za bilet normalny na sektor rodzinny zapłaci 65 zł, a dziecko do 13. lat musi zapłacić 20 zł. Na stadionie Legii jest on umiejscowiony za bramką, naprzeciwko Żylety.

W dniu meczu bilety sprzedawane stacjonarnie są droższe o 10 zł, ale cena online nie zmienia się.Warto zauważyć, że cennik biletów na mecze Legionistów jest bardzo czytelny i na grafice od razu widzimy schemat stadionu (oprócz nich tylko Raków robi to w ten sposób). Strefy cenowe są oznaczone kolorami, co ułatwia wybór interesującego nas wariantu. Gdyby inne kluby zainspirowały się tym pomysłem, łatwiej byłoby mniej zaangażowanym kibicom kupić bilet.

Kibice Legii także mogą kupić subskrypcję na mecze, a jej ceny są powiązane z wariantami cenowymi biletów. Okres zobowiązania wynosi 6 miesięcy, a następnie przechodzi w 1-miesięczny. W jej ramach można odbierać darmowe bilety na mecze w danej kategorii albo niższej.

Podsumowując:

Za bilety w sektorze rodzinnym zapłacimy: 2x 65 zł za bilety dla rodziców (130 zł) oraz 20 zł za bilet dla dziecka (kupujemy w dniu meczu, ale online). Łącznie daje to 150 zł.

Motor Lublin

Motor ma strefę rodzinną rozbitą na 3 grupy cenowe, co jest trochę niezrozumiałe. Za bilet normalny zapłacimy 55 zł, 60 zł albo 65 zł (w dniu meczu więcej o 5 zł, także online). Bilety dziecięce są po 33 zł, 36 zł i 40 zł. Sektory rodzinne są częściowo na na łuku obok ultrasów, a częściowo na trybunie prostej za dłuższą linią boiska.

Klub zastrzega, że “bilety na mecze o charakterze imprezy masowej podwyższonego ryzyka będą droższe o 5 zł”, co jest powiązane z wyższymi kosztami organizacji meczu (większa liczba służb porządkowych) oraz z mniejszymi przychodami z cateringu (brak piwa). W rundzie jesiennej takimi meczami są te z Widzewem Łódź i z Radomiakiem Radom. Możemy założyć, że mecz z Lechem Poznań (z uwagi na napięcia kibicowskie) także będzie meczem podwyższonego ryzyka. Tylko Motor informuje o takiej dopłacie.

Wybieramy środkową cenę, czyli zapłacimy po 60 zł za dorosłych i 36 zł za dziecko, ale musimy jeszcze dopłacić 15 zł za zakup w dniu meczu i kolejne 15 zł za mecz podwyższonego ryzyka.

Podsumowując:

Za bilety w sektorze rodzinnym kupione w dniu meczu zapłacimy 171 zł, a w przypadku meczu podwyższonego ryzyka 186 zł.

Piast Gliwice

W Gliwicach mecze kategorii “TOP” to mecze z Górnikiem Zabrze, Legią, Lechem i Jagiellonią. Cena na te spotkania jest wyższa o 5 zł, a dodatkowego “piątaka” będziemy musieli dopłacić kupując bilet stacjonarnie w dniu meczu. Dzieci aż do 15 r.ż. wchodzą za darmo, a za wejściówkę dla osoby dorosłej musimy zapłacić po 35 zł.

Podsumowując:

Za bilety w sektorze rodzinnym kupione w dniu meczu online zapłacimy 70 zł.

Pogoń Szczecin

Kibice Pogoni, którzy chcą przyjść na mecz z Lechem Poznań zapłacą więcej o 10 zł, bo jest to spotkanie kategorii “premium”. Za bilety dla rodziców zapłacimy łącznie 130 zł, bo kobiety mogą skorzystać z taryfy ulgowej. Bilet dla dziecka poniżej 13 r.ż. to koszt 30 zł.

Pogoń jako jedyna w lidze oferuje w sprzedaży bilety dla dzieci do 3. r.ż. na wyznaczone miejsce, w którym można wygodnie wjechać dziecięcym wózkiem. Cena wejściówki dla dziecka wynosi tylko 5 zł. Pogoń podaje też cennik stadionowego cateringu, co nie jest standardem w Ekstraklasie.

Podsumowując:

Za bilety w sektorze rodzinnym zapłacimy 160 zł

Puszcza Niepołomice

Puszcza rozgrywa swoje domowe mecze na stadionie Cracovii przy ul. Kałuży w Krakowie. Za bilety na sektor B zapłacimy 40 zł za wejściówkę dla mężczyzny oraz po 15 zł za bilety dla kobiety i dziecka, które ukończyło 5 lat. W dniu meczu cena biletów rośnie o 5 zł (także online). Klub nie przedstawia różnych cen w zależności od klasy rywala.

Podsumowując:

Za bilety dla rodziny 2+1 kupione w dniu meczu zapłacimy 85 zł.

Radomiak Radom

Cennik biletów na mecze Radomiaka jest bardzo prosty, ale brakuje informacji, którzy rywale są w danych kategoriach. Klub zamieścił dopisek, że “Cennik biletów na mecze PREMIUM podamy na stronie internetowej i w social mediach Klubu przed danymi spotkaniami”. Zatem nie znamy cen na mecz z Lechem i w związku z tym zakładam, że trafi do I kategorii.

Ceny wejściówek dla rodziców wyniosą 110 zł, a dla dziecka przed 6. r.ż. wejście jest darmowe (bez zajmowania dodatkowego krzesełka). Nie ma informacji o dopłacie za zakup w dniu meczu.

Podsumowując:

Za bilety na mecz Radomiaka zapłacimy 110 zł.

Raków Częstochowa

Stadion Rakowa razem z sektorem gości ma zaledwie 5.500 miejsc. To sprawia, że podaż jest mocno ograniczona i na topowy zespół w Polsce pod względem sportowym przychodzi niewielu kibiców. Pomimo tego, ceny biletów nie są wygórowane. Wybierając bilety na trybunie C, ale w tańszej wersji zapłacimy 49 zł za osobę dorosłą oraz 29 zł za bilet dziecięcy (przysługuje osobom od 4. do 13. r.ż.). Mecze z Lechem, Legią i Widzewem są droższe od pozostałych.

Podsumowując:

Za bilety w zapłacimy 127 zł.

Śląsk Wrocław

Śląsk przedstawia cennik w podziale na trybuny. Zgodnie z nim koszt biletów dla rodziny 2+1 wyniesie: 35 zł za bilet dla mężczyzny, 30 zł za bilet dla kobiety (ulgowy), a dziecko do 8. r.ż. może wejść za darmo. Bilety na mecz z Legią, Lechem, Rakowem i Jagiellonią są o 5 zł droższe, więc musimy dopłacić 10 zł. Ceny biletów online nie drożeją w dniu meczu.

Podsumowując:

Za bilety w sektorze rodzinnym kupione online zapłacimy 75 zł.

Stal Mielec

W Mielcu ceny biletów są przedstawione najprościej jak się da, co nie znaczy, że są najtańsze. Bilety dla dorosłych na mecze z Lechem i Legią kosztują 40 zł, a na pozostałe spotkania są o 5 zł tańsze. Bilety ulgowe (na stronie klubu nie znalazłem informacji komu przysługują) kosztują 25 zł na wspomniane topowe mecze oraz o 5 zł mniej na pozostałe. Na stronie z cennikiem brakuje także informacji o ewentualnym darmowym wejściu dla małych dzieci, więc zakładam cenę biletu ulgowego. W dniu meczu ceny rosną o 5 zł.

Podsumowując:

Za bilety w sektorze rodzinnym kupione w dniu meczu zapłacimy 120 zł.

Widzew Łódź

Specyficzny przypadek, bo Widzew sprzedaje bardzo dużo karnetów (ponad 15 tys. w tym sezonie). Decydując się na zakup biletów na sektor rodzinny na mecz z Lechem zapłacimy za nie po 55 zł za wejściówki dla rodziców oraz połowę ceny za bilet dziecięcy.

Podsumowując:

Za bilety w sektorze rodzinnym zapłacimy 137.50 zł.

Zagłębie Lubin

W przypadku Zagłębia cennik uwzględnia dzieci poniżej 7. r.ż., a sektory B1 i B2 to sektory rodzinne. Klub oferuje bilety rodzinne, czyli takie dla 3 osób kupione w jednej transakcji. Cena, którą widzimy, obejmuje jedną osobę, więc cena całego pakietu to 90 zł (mało intuicyjny sposób prezentacji ceny). W analizowanym przypadku takiej wychodzi zakup dwóch biletów dla dorosłych i jednego dziecięcego. Zapłacimy za nie online 85 zł, a stacjonarnie 105 zł (+24%). Nie ma informacji o dopłacie za zakup w dniu meczu.

Podsumowując:

Kupując bilety w dniu meczu stacjonarnie na dowolny mecz Zagłębia rodzina 2+1 zapłaci 105 zł, a online 85 zł. Hipotetyczna rodzina wybrałaby opcję online, płacąc przy tym o 20 zł mniej.

Podsumowanie

Najdroższe bilety wg naszego klucza mają następujące kluby:

Lech Poznań – 207 zł Motor Lublin – 186 zł Pogoń Szczecin – 160 zł

Z kolei najtańsze:

Górnik Zabrze – 80 zł Śląsk Wrocław – 75 zł Piast Gliwice – 70 zł

Średnia cena wynosi 118 zł. Poniżej 100 zł trzeba zapłacić za bilety na mecze 8 drużyn, od 100 zł do 150 zł na wejściówki na mecze kolejnych 7 zespołów, a powyżej 150 zł zapłacimy za mecz Motoru i Pogoni. Tylko wejściówki na mecze Lecha przekroczyły granicę 200 zł.