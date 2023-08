Raków poinformował o stanie zdrowia Yeboaha

IMAGO / Grzegorz Wajda Na zdjęciu: John Yeboah

Yeboah skręcił staw skokowy, Kovacević wrócił do gry

– W rewanżowym meczu z Qarabağ FK John Yeboah opuścił boisko z urazem w 31. minucie. Po powrocie do Polski zawodnik przeszedł badania medyczne, które wykazały skręcenie stawu skokowego – czytamy na oficjalnej stronie Rakowa Częstochowa. Klub dodaje, że napastnik czuje się dobrze i rozpoczął już rehabilitację, by jak najszybciej wrócić do gry. Nie ma jednak informacji, ile potrwa jego absencja.

Ivi Lopez przechodzi natomiast rehabilitację po kontuzji zerwania więzadeł krzyżowych. W jego przypadku, jak i Adriana Gryszkiewicza wszystko przebiega zgodnie z planem. Były zawodnik Górnika Zabrze jest już w połowie drogi do powrotu na boisko.

Ponadto Milan Rundić trenuje indywidualnie po kontuzji mięśniowej. Do pracy na pełnych obrotach wrócił już Adnan Kovacević, a wkrótce do drużyny dołączy też Kamil Pestka.

