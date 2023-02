PressFocus Na zdjęciu: Ben Lederman

Raków Częstochowa oficjalnie ogłosił kolejne “wzmocnienie”. Ben Lederman podpisał z klubem nowy kontrakt, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2025 roku. W umowie zawarto opcje przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy.

Ben Lederman podpisał nową umowę z Rakowem Częstochowa

22-latek będzie zakładał koszulkę Medalików co najmniej do końca czerwca 2025 roku

Poprzedni kontrakt obowiązywał do końca sezonu 2023/24

Lederman na dłużej w Częstochowie

Ben Lederman niedługo będzie świętował trzecią rocznicę pobytu w szeregach Rakowa Częstochowa. Z tej okazji sprawił sobie wyjątkowo atrakcyjny prezent. Młodzieżowy reprezentant Polski dzisiaj podpisał nowy kontrakt z liderem PKO Ekstraklasy. Umowa będzie obowiązywała do końca sezonu 2024/25 i zawarto w niej opcję przedłużenia o kolejny rok.

Środkowy pomocnik rozegrał już 67 spotkań w koszulce Medalików. W tym sezonie 22-latek zaliczył 16 meczów w pierwszej drużynie Rakowa i zanotował dwie asysty. Na oficjalnej stronie klubu spod Jasnej Góry możemy znaleźć wypowiedzi Ledermana i Roberta Grafa, dyrektora sportowego częstochowian:

– To dla mnie bardzo ważny moment. Raków dał mi bardzo dużo. Myślę, że ja też dałem sporo klubowi. To dobra relacja. Zrobiłem tutaj duży progres. Klub stale się rozwija i idzie do przodu. Przychodziłem tutaj mając dziewiętnaście lat. Minęły prawie trzy lata, a ja dalej dobrze się tutaj czuję – powiedział Ben Lederman w rozmowie z klubowymi mediami.

– Ben przez ostatnie trzy lata zrobił duży progres i ciągle się rozwija. Jest bardzo pracowity i ambitny. Liczymy, że jego boiskowa odwaga i kreatywność da kibicom wiele radości. Cieszymy się, że kolejne kroki w swojej karierze chce stawiać w Rakowie i wierzymy, że przed nim duża przyszłość – mówi Graf.