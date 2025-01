fot. PressFocus Na zdjęciu: Wojciech Cygan

Wojciech Cygan o Rakowie i Samuelu Cardenasie

Raków Częstochowa ma za sobą przeciętną rundę jesienną, mając na uwadze styl gry zespołu. W każdym razie Czerwono-niebiescy finalnie zakończyli 2024 rok na pozycji wicelidera PKO BP Ekstraklasy. Tym samym częstochowianie liczą się w walce o mistrzowski tytuł. Na podsumowanie rundy jesiennej w rozmowie w audycji “Tetrycy Poranek” na kanale Goal.pl pozwolił sobie przewodniczący Rady Nadzorczej Rakowa.

Raków Częstochowa – podsumowanie rundy jesiennej

– To była runda bardzo trudna dla nas. Wrócił do nas po rocznej przerwie Marek Papszun. Musieliśmy dokonać zmian kadrowych. Narracja wokół nas była nieznośna. Mam jednak inną teorię. Z jednej strony to martwi, a z drugiej to cieszy, bo Raków przez inne kluby jest traktowany za poważnego rywala. Zarzucanie nam, że zdobywamy bramki w doliczonym czasie, było absurdalne. Rozumiem, że można się z tego powodu denerwować. Niemniej w skali rundy rozgrywa się świetne mecze, ale też te słabsze – mówił Wojciech Cygan.

Finalnie zbyt dużo czasu w klubie z Częstochowy na stanowisku dyrektora sportowego nie spędził Samuel Cardenas. Na jego temat przedstawiciel Rakowa też wyraził kilka słów. – Naturalną koleją rzeczy powinno być, że kluby sportowe w Polsce chcą bardzo. Sprowadzając Samuela Cardenasa, chcieliśmy spróbować nowego rozwiązania. Miał wiele zalet, ale miał też braki pod kątem pracy na stanowisku dyrektora sportowego. Ma nad czym popracować – rzekł wprost Cygan.

– Jestem w Rakowie Częstochowa siedem lat i w tym czasie poznałem siedmiu dżentelmenów, zajmujących się transferami. Nie ma co żałować osób, których już u nas nie ma. Trzeba myśleć o tym, co dalej. Jest duże zaangażowanie w działkę sportową właściciela i trenera, co sprawia, że jesteśmy klubem specyficznym. Przestrzeń dla funkcjonowania dyrektora sportowego jest zatem zawężona. Nie każdy może pogodzić się z regułami, panującymi w Rakowie – dodał działacz.

Raków pierwsze spotkanie w 2025 roku zagra z Cracovią. Mecz odbędzie się 1 lutego o godzinie 17:30.

