Kiedy mecz Ruch – Wisła? Prezes Niebieskich ujawnił datę

Ruch Chorzów w czwarty weekend lutego zagra z Wisłą Kraków w meczu Betclic 1. Ligi. Prezes 14-krotnego mistrza Polski w rozmowie z Radiem Best wypowiedział się o dacie starcia.

Źródło: Radio Best

fot. PressFocus Na zdjęciu: Miłosz Kozak i Angel Rodado

Ruch Chorzów – Wisła Kraków. Znana data starcia mistrzów

Ruch Chorzów i Wisła Kraków to ekipy, które w tej kampanii rywalizują na zapleczu PKO BP Ekstraklasy o awans. Na dzisiaj w lepszym położeniu są Niebiescy, zajmujący czwarte miejsce w tabeli. W każdym razie Biała Gwiazda nie zamierza składać broni. Liczy jednocześnie na to, że w drugiej części sezonu będzie kroczyć od zwycięstwa do zwycięstwa.

Ruch Chorzów – sezon 2024/2025

Do ligowych zmagań zespoły z Betclic 1. Ligi wrócą już 14 lutego. Tydzień później dojdzie natomiast do potyczki, która elektryzuje nie tylko kibiców w Chorzowie i Krakowie. Ruch zmierzy się z Wisłą. Tymczasem prezes 14-krotnego mistrza Polski Seweryn Siemianowski w rozmowie z Radiem Best ujawnił, kiedy odbędzie się dokładnie spotkanie. Szlagier ma odbyć się 22 lutego na Stadionie Śląskim o godzinie 14:30.

Sternik Niebieskich wyraził przekonanie, że na trybunach Kotła Czarownic zostanie pobity co najmniej rekord 1 Ligi pod względem widzów na trybunach. Ten został ustanowiony w poprzedniej kampanii, gdy Lechia Gdańsk mierzyła się z Arką Gdynia. Wówczas obecnych na Polsat Plus Arena Gdańsk było mniej więcej 38 tysięcy widzów. Przedstawiciel klubu z Chorzowa dał natomiast do zrozumienia, że marzy mu się liczba ponad 50 tysięcy kibiców na Stadionie Śląskim w trakcie potyczki Ruchu z Wisłą.

W rundzie jesiennej krakowianie pokonali w roli gospodarza Ruch (3:1). Ogólnie w pięciu ostatnich spotkaniach między obiema ekipami Niebiescy wygrali trzykrotnie, raz miał miejsce remis i w jednej batalii lepsza była Wisła.

