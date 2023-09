IMAGO / Jakub Ziemianin / Newspix Na zdjęciu: Robert Graf

Raków Częstochowa rozstał się z dotychczasowym dyrektorem sportowym

Wygasający kontrakt z Robertem Grafem nie został przedłużony

Graf pracował w Częstochowie przez blisko dwa lata

Oficjalnie: Robert Graf opuścił Raków

Raków Częstochowa przekazał zaskakujące informacje za pośrednictwem oficjalnej strony klubowej. Otóż mistrzowie Polski postanowili rozstać się z Robertem Grafem. Wygasający kontrakt dotychczasowego dyrektora sportowego nie został przedłużony i obie strony zakończyły współpracę.

Po blisko dwóch latach pracy dyrektor sportowy, Robert Graf odchodzi z Rakowa. Wygasająca umowa nie została przedłużona.



Robert, dziękujemy za wszystko i życzymy powodzenia w przyszłości! ✊ pic.twitter.com/sg9oF4Hn3w — Raków Częstochowa 🥇 (@Rakow1921) September 7, 2023

– Wspólnie doszliśmy do wniosku, że to odpowiedni moment na zmianę. Raków jest w stabilnej sytuacji sportowej i to właściwy moment, by przekazać pałeczkę bez szkody dla drużyny. Sukcesy i piękne chwile zostaną w mojej pamięci na zawsze. Poznałem tu wielu wspaniałych ludzi, którzy oddają serce dla klubu w codziennej pracy. Jestem wdzięczny drużynie, sztabowi i każdemu pracownikowi za to, że wspólnie postawiliśmy sobie ambitne cele i w pocie czoła pracowaliśmy, by je osiągnąć. Dziękuję też kibicom za wsparcie, które wielokrotnie tu odczuwałem. Zawsze będę trzymał kciuki za sukcesy Rakowa, a to miejsce będzie dla mnie szczególne – powiedział Graf.

Robert Graf rozpoczął pracę w częstochowskim klubie w październiku 2021 roku. Wraz z Rakowem świętował zdobycie mistrzostwa Polski, superpuchar, pucharu czy też awansu do fazy grupowej rozgrywek Ligi Europy.

