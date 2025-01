Pogoń Szczecin z kolejnymi problemami. Piłkarze protestują

PressFocus Na zdjęciu: GKS Katowice - Pogoń Szczecin

Pogoń z kolejnymi fatalnymi wieściami

Pogoń Szczecin w sobotę miała rozpocząć przygotowania do drugiej części sezonu. Jednak zaplanowany trening nie doszedł do skutku. Jak poinformował Dominik Markiewicz z portalu PogońSportNet, “po półtorej godziny oczekiwania zawodnicy wyszli na boisko, zrobili kółko i wrócili do szatni”. Piłkarze protestują z dosyć oczywistych powodów, a więc finansowych.

Markiewicz przekazał, że “protest prawdopodobnie będzie też kontynuowano jutro”. Okazuje się, że drużyna początkowo wcale nie planowała reagować w ten sposób, jednak po spotkaniu z zarządem sytuacja wyraźnie się zmieniła i postanowiono w dobitny sposób wyrazić niezadowolenie z działania włodarzy.

Większość graczy nie chciała komentować wspomnianych wydarzeń. Znamy tylko słowa Kamila Grosickiego. Co powiedział kapitan Pogoni? Nie był zbyt wylewny. – Jest mi bardzo przykro, że doszło do takiej sytuacji.

Pogoń nie wypłaca swoim piłkarzom wynagrodzeń na czas. “Konflikt” na linii Alex Haditaghi – zarząd klubu bez wątpienia nie ułatwia funkcjonowania całej drużyny.