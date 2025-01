Pogoń może stracić kolejnego gracza. Mowa o ważnym pomocniku

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Pogoni Szczecin

Alexander Gorgon może zakończyć przygodę z Pogonią Szczecin

Pogoń Szczecin zakończyła 2024 rok dopiero na ósmej pozycji. Portowcy legitymują się aktualnie bilansem 27 punktów. Do trzeciej Jagiellonii Białystok ekipa ze Szczecin traci osiem oczek. Tymczasem w trakcie trwającego okna transferowego trwa rozbiór Pogoni.

Pogoń Szczecin – podsumowanie rundy jesiennej

Zespół ze Szczecina już pożegnał się z Benediktem Zechem i Vahanem Bichakhchyanem. Pierwszy trafił do austriackiego Altach. Z kolei reprezentant Armenii zasilił Legię Warszawa. Ostatnio pojawiły się też wieści, że Efthymios Koulouris może trafić do FC Seoul. Możliwe, że to nie będzie ostatnie rozstanie jednego z graczy z Portowcami.

Dziennikarz Mateusz Janiak z Przeglądu Sportowego Onet dał do zrozumienia, że niepewna przyszłość dotyczy też Alexandra Gorgona. 36-latek ma kontrakt ważny z Pogonią do końca sezonu, ale niewykluczone, że opuści klub jeszcze tej zimy.

Z tego, co słyszę, kolejny piłkarz w najbliższym czasie opuści Pogoń Szczecin – będzie to Alexander Gorgon. — Mateusz Janiak (@eMJot23) January 21, 2025

Gorgon to zawodnik, który trafił do Granatowo-bordowych w sierpniu 2020 roku z HNK Rijeka. Ogólnie w barwach Pogoni rozegrał ponad 100 spotkań, notując w nich 22 trafienia i 10 asyst. Tylko w tej kampanii wystąpił z kolei w 21 meczach. Strzelił w nich pięć goli i zaliczył trzy asysty.

Szczeciński zespół po zgrupowaniu w Turcji jest już w Polsce. W najbliższym czasie drużynę Roberto Kolendowicza czekają mecze kontrolne z Miedzią Legnica i Stilonem Gorzów. Do gry w PKO BP Ekstraklasie piłkarze Pogoni wrócą 1 lutego. Zmierzą się wówczas z Zagłębiem Lubin.

