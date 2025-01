fot. Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Mroczek

Pogoń Szczecin może zyskać nowego inwestora między 31 stycznia a 15 lutego

Pogoń Szczecin w trakcie trwającego sezonu zmaga się z dużymi kłopotami finansowymi. Na wtorek 21 stycznia zaplanowane było natomiast Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które finalnie nie doszło do skutku. Informacjami w tej sprawie podzielił się prezes Portowców.

Pogoń Szczecin – podsumowanie rundy jesiennej

Jarosław Mroczek przekazał, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się 31 stycznia. Wpływ na taki obrót wydarzeń ma mieć przejęcie spółki przez nowego inwestora. Oczywiście wszystko jest uzależnione od formalnych uwarunkowań. Te muszą zostać zrealizowanie. Prezes jednocześnie poinformował, że taka sytuacja może mieć miejsce między 31 stycznia a 15 lutego.

Pogoń aktualnie plasuje się aktualnie na ósmym miejscu w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Portowcy legitymują się bilansem 27 oczek. Tymczasem interesujące jest to, że Portowcy, aby nie zaliczyć roku finansowego na niewielkim minusie, muszą zakończyć rozgrywki ligowe na minimum trzecim miejscu, utrzymać średnią frekwencję na dotychczasowym poziomie, a także sprzedać zawodników, uzyskując z tego tytułu ponad 20 milionów euro. Mając to na uwadze, wygląda na to, że szczeciński klub zaliczy kolejny raz konkretną stratę finansową. Niewykluczone zatem, że wprowadzona zostanie korekta finansowa.

Ekipa Roberta Kolendowicza pierwsze ligowe starcie w 2025 roku rozegra 1 lutego. Zmierzy się wówczas z Zagłębiem Lubin. Pogoń zagra w tym spotkaniu w roli gospodarza.

