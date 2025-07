Jagiellonia pożegnała kolejnego piłkarza. Przeniesie się za granicę

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Maksymilian Stryjek opuścił Jagiellonię

Jagiellonia Białystok potwierdziła transfer Maksymiliana Stryjka do Kilmarnock FC. Bramkarz podpisał kontrakt ze szkockim klubem na zasadzie transferu definitywnego. Szczegóły finansowe nie zostały ujawnione. 28-latek wraca do szkockiej Premiership, gdzie wcześniej grał dla Livingston.

Stryjek dołączył do Jagiellonii w czerwcu 2024 roku, ale nie zdołał wywalczyć miejsca w podstawowym składzie. Przegrał rywalizację ze Sławomirem Abramowiczem. Rozegrał tylko pięć meczów, w których puścił dziewięć goli. Zapewne właśnie dlatego klub zdecydował się na jego sprzedaż.

Polski golkiper jest zadowolony z przenosin do Kilmarnock. Podkreśla, że rozmowa z trenerem Stuartem Kettlewellem przekonała go do transferu. W nowym zespole będzie rywalizował o miejsce w składzie z Robbym McCrorie. Stryjek liczy teraz na regularne występy.

Jagiellonia przechodzi w tym okienku transferowym sporą przebudowę. Klub pożegnał już kilku graczy, takich jak Mateusz Skrzypczak czy Jarosław Kubicki. W ich miejsce sprowadzono nowych zawodników – Bernardo Vitala i Yukiego Kobayashiego. Transfer Stryjka to kolejny krok w zmianach kadrowych.