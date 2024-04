Podolski nie gryzł się w język. “Do tego trzeba mieć honor i charakter”

Lukas Podolski udzielił ostatnio ciekawego wywiadu Piotrowi Koźmińskiemu w WP SportoweFakty. Zawodnik odniósł się do tego, co spotyka go w Górniku Zabrze. Były reprezentant Niemiec nie ukrywa, że ma żal do przedstawicieli władz klubu.

Lukas Podolski udzielił ostatnio ciekawego wywiadu dla WP SportoweFakty

Zawodnik w rozmowie z Piotrem Koźmińskim nie krył rozczarowania, że za pomoc, którą udziela klubowi, nie usłyszał nawet słowa dziękuję

38-latek broni barw zabrzańskiej ekipy od lipca 2021 roku

Lukas Podolski: Trzeba mówić tu i teraz

Lukas Podolski w momencie, gdy trafił do Górnika Zabrze, sprawił, że o 14-krotnym mistrzu Polski znów zrobiło się głośno w środowisku piłkarskim. Wpływ na to miał fakt, że nigdy wcześniej w polskiej lidze nie grał zawodnik z takim CV. Ostatnio w rozmowie z WP SportoweFakty doświadczony piłkarz nie krył frustracji na temat tego, z czym musi się mierzyć, broniąc barw ekipy z Zabrza.

– Z czego znane jest Zabrze? Ze szpitala kardiologicznego i Górnika. Powiem tak: jeśli ktoś ostatnio przywrócił to miasto na światową mapę, to właśnie ja, moim transferem. […] Jestem tu już 3 lata, a nawet choćby raz nie usłyszałem słowa “dziękuję”. Ci ludzie po prostu nie znają takiego słowa. No przecież gdybym nie naciskał na sprzedaż Yokoty, to pewnie wypłat dalej by nie było… – mówił Podolski w rozmowie z WP SportoweFakty.

– Dzięki mnie Górnik ma tańsze obozy, pomogłem Akademii, sponsorowałem odwadnianie boiska, załatwiłem sprzęt do naszej kuchni czy siłowni. Znajdź mi drugiego takiego piłkarza na świecie. I myślisz, że ktoś mi podziękował? Ani razu. Zero. Ale do tego trzeba mieć honor i charakter. Tu ludzie nie znają słowa dziękuję. Robię to dla dobra klubu, ale i miasta! Bo przecież mądrze zarządzany, dobrze funkcjonujący klub będzie też plusem dla miasta. A kiedy ja to mam powiedzieć? Jak w trumnie będę leżał? Albo za parę lat, kiedy napiszę książkę o grze w Ekstraklasie? Nie, to trzeba mówić tu i teraz – dodał zawodnik.

Podolski w tym sezonie wystąpił w 22 spotkaniach. Strzelił w nich trzy gole i zaliczył cztery asysty. Aktualna umowa zawodnika z klubem z Zabrza wygasa z końcem czerwca 2025 roku.

