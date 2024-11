Podolski o przejęciu Górnika Zabrze przez inwestora. Ma w głowie plan B

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Lukas Podolski

Inwestor musi pasować do wizji i filozofii klubu – mówi Podolski

Lukas Podolski od trzech lat jest piłkarzem Górnika Zabrze. Były reprezentant Niemiec w 2021 roku spełnił obietnicę daną kibicom i podpisał kontrakt z klubem z Górnego Śląska. 39-latek jest nie tylko zawodnikiem Trójkolorowych, ale również bierze czynny udział w aspektach pozasportowych.

W czwartek były piłkarz m.in. Bayernu Monachium, Interu Mediolan czy Arsenalu był gościem programu Tętno Piłki na naszym kanale Goal.pl na YouTube. Jednym z wątków podczas rozmowy był temat przejęcia Górnika Zabrze przez potencjalnego inwestora. Lukas Podolski, choć nie ukrywa, że inwestor jest potrzebny, to ma w głowie przygotowany plan b na wypadek jego braku.

– Inwestor jest potrzebny, ponieważ jeśli właścicielem klubu jest miasto i nie poradzi sobie z tym, to na dłuższą metę będą jakieś problemy. Utrzymanie drużyny, stadionu, obozy itd. trochę kosztują. Te wszystkie rzeczy są potrzebne – powiedział Lukas Podolski w programie Tętno Piłki.

– Jeśli nie będzie inwestora, to musimy sobie poradzić. Jako klub musimy jeszcze więcej pracować, szukać zawodników jak przez ostatnie lata, mieć dobry skauting czy znaleźć zawodników, którzy są na sprzedaż. Może trzeba będzie dać wyższą cenę za bilet na mecz itd. Musimy przygotować się na plan b, ponieważ na dzień dzisiejszy nie ma tego inwestora, który podpisze umowę. Dlatego moim zdaniem trzeba przygotować plan b czy nawet plan c, bo wszystko może się wydarzyć czy to w życiu, czy w piłce – dodał piłkarz Górnika Zabrze.

Podolski zasugerował również, czym powinien wyróżnić się inwestor Górnika Zabrze. Według mistrza świata z 2014 roku taka osoba powinna przede wszystkim pasować do wizji oraz filozofii klubu. Co więcej, nie może traktować Górnika jako zabawki.

– Nie jest tak, że trzeba podpisać umowę z pierwszym inwestorem, bo ma źródła dofinansowania. Inwestor musi pasować do wizji i filozofii klubu. To nie może być ktokolwiek, kto przyjdzie i weźmie Górnik Zabrze, czyli wielki polski klub i traktować go jako biznes lub zabawkę – mówił były reprezentant Niemiec.