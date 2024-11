fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Górnika Zabrze

Panattoni i Górnik Zabrze? “Nic się nie dzieje”

Górnik Zabrze jest na sprzedaż, a miasto wyceniło klub na 8 milionów złotych. Aktualnie trwa ustalanie zainteresowanych podmiotów, które mogą niebawem stać się pełnoprawnymi właścicielami.

Według niedawnych doniesień Tomasza Włodarczyka z portalu Meczyki.pl toczyły się rozmowy na temat przejęcia Górnika Zabrze przez jedną z czołowych firm z branży deweloperskiej nieruchomości przemysłowych. Firma Panattoni, która buduje m.in. magazyny dla największych firm na świecie, rzekomo wyraziła chęć przejęcia klubu. Jak przekazał Włodarczyk, w te rozmowy był zaangażowany również Lukas Podolski, były reprezentant Niemiec i obecny piłkarz zespołu z Górnego Śląska.

Tymczasem Piotr Koźmiński w programie “Tętno Piłki” na kanale Goal.pl poinformował, że w tej sprawie nic się nie dzieje.

– Dzwonili do mnie ludzie z Zabrza, którzy mają dostęp do kontaktu z ludźmi z miasta, którzy z kolei powinni być zorientowani w temacie. Tutaj niestety wszyscy mówią to samo, że nic się nie dzieje na tej linii. […] Ja bym się na Panattoni nie nastawiał, chciałbym się mylić, ale sporo źródeł mówi, że nic w tej sprawie się nie dzieje – powiedział Piotr Koźmiński.

Górnik Zabrze przejęty przez Atal?

Piotr Koźmiński przekazał także, że pojawiły się informacje o możliwym przejęciu Górnika Zabrze przez przedsiębiorstwo Atal, które należy do Zbigniewa i Mateusza Juroszków. Jednak po bezpośrednim kontakcie z Mateuszem Juroszkiem udało się ustalić, że firma nie zamierza przejmować żadnego polskiego klubu.

