Nowy sezon PKO Ekstraklasy zbliża się wielkimi krokami. Mistrzowskiego tytułu w nowym sezonie bronić będzie Legia Warszawa. Kiedy wystartuje sezon 2021/22 PKO Ekstraklasy?

Sezon 2021/22 PKO Ekstraklasy wystartuje 23 lipca

W nowym sezonie polskiej ekstraklasy wystąpi 18 drużyn

Broniąca mistrzowskiego tytułu Legia Warszawa w pierwszej kolejce zmierzy się z Wisłą Płock

18 drużyn w Ekstraklasie

Nowością w sezonie 2021/22 PKO Ekstraklasy będzie liczba drużyn biorących udział w rywalizacji. Stawka została powiększona do 18 zespołów, które będą rywalizować w 34 ligowych kolejkach. Pierwsze spotkanie zaplanowane zostały na 23 lipca.

W roli obrońcy tytułu wystąpi Legia Warszawa, który poprzedni sezon zakończyła na pierwszym miejscu w tabeli, mając za swoimi plecami Raków Częstochowa i Pogoń Szczecin. Drużyna Czesława Michniewicza uważana jest również za faworyta do zdobycia tytułu w nadchodzących rozgrywkach.

W porównaniu do sezonu 2020/21 na boiskach ekstraklasy nie zobaczymy Podbeskidzia Bielsko-Biała. Bezpośredni awans do najwyższej klasy rozgrywkowej uzyskały Radomiak Radom i Bruk-Bet Termalica Nieciecza, natomiast po zwycięstwie w barażach dołączył do nich Górnik Łęczna.

Kiedy rusza Ekstraklasa?

Nowy sezon 2021/22 Ekstraklasy wystartuje w piątek – 23 lipca 2021 roku. Ostatnia kolejka została natomiast zaplanowana na 22 maja 2022 roku. Łącznie rozegranych zostanie 306 spotkań, które zadecydują o tym do kogo trafi mistrzowski tytuł.

W pierwszym spotkaniu, który zainauguruje rywalizację w sezonie 2021/22 Bruk-Bet Termalica Nieciecza zmierzy się ze Stalą Mielec. Mecz rozegrany zostanie 23 lipca o godzinie 18:00. Dwie i pół godziny później na boisko wybiegną piłkarze Lecha Poznań i Radomiaka Radom. Mistrz Polski Legia Warszawa do rywalizacji przystąpi 24 lipca (sobota). O godzinie 20:00 podejmować będzie u siebie Wisłę Płock.

16:00 23. lipca 2021 Bruk-Bet Termalica Nieciecza Stal Mielec
18:30 23. lipca 2021 Lech Poznań Radomiak
13:00 24. lipca 2021 Górnik Łęczna Cracovia
15:30 24. lipca 2021 Jagiellonia Białystok Lechia Gdańsk
18:00 24. lipca 2021 Legia Warszawa Wisła Płock
13:00 25. lipca 2021 Piast Gliwice Raków Częstochowa
15:30 25. lipca 2021 Śląsk Wrocław Warta Poznań
18:00 25. lipca 2021 Pogoń Szczecin Górnik Zabrze
16:00 26. lipca 2021 Wisła Kraków Zagłębie Lubin

