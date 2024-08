Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Jens Gustafsson

Jens Gustafsson odchodzi z Pogoni Szczecin!

Jens Gustafsson nie jest już trenerem Pogoni Szczecin, o czym oficjalnie poinformował klub. 45-latek objął zespół przed startem sezonu 2023/24, gdy z klubem pożegnał się Kosta Runjaić. W tym czasie prowadził szczecinian w 87 oficjalnych spotkaniach, gdzie zanotował średnią punktową na poziomie 1,72. Dwukrotnie kończył rozgrywki na 4. miejscu w tabeli PKO Ekstraklasy i przystępował do eliminacji europejskich pucharów. Jego pozycja była kilkukrotnie podważana przez kibiców Portowców.

Decyzja o odejściu Szweda podyktowana jest tym, że szkoleniowiec otrzymał bardzo atrakcyjną ofertę pracy od jednego z klubów w Arabii Saudyjskiej i Pogoń zdecydowała, że po uzgodnieniu warunków może odejść. Nie wiadomo jednak o jaki konkretnie zespół chodzi, ale można się domyślać, że w najbliższym czasie wszystko się wyjaśni.

– Jens znalazł się w sytuacji, w której nie moglibyśmy mu odmówić. Otrzymał świetną ofertę, idzie do ligi, w której grają topowi w skali świata piłkarze. Dla nas to również powód do dumy, że kolejny trener, który pracował w Pogoni, trafia do klubu z silniejszej ligi – powiedział Dariusz Adamczuk, dyrektor sportowy Pogoni w oficjalnym komunikacie klubu.

Jak na razie nie wiadomo, kto zastąpi Gustafssona na pozycji pierwszego trenera Pogoni Szczecin. Niemniej klub wkrótce ma przedstawić nazwisko nowego szkoleniowca. Portowcy już w sobotę wieczorem grają bardzo ważny mecz z Widzewem Łódź.

