Peszko ogłosił zakończenie piłkarskiej kariery

PressFocus Na zdjęciu: Sławomir Peszko

Peszko od 2020 roku był zawodnikiem Wieczystej Kraków

Na swoim koncie ma między innymi mistrzostwo Polski i dwa Puchary Polski

Rozegrał 44 spotkania w reprezentacji Polski

To koniec. Peszko zawiesza buty na kołku

Peszko karierę zaczynał w Wiśle Płock, ale to w Lechu Poznań wypłynął na szerokie wody. Z zespołu Kolejorza trafił do FC Koeln, z którego był wypożyczany między innymi do Wolverhampton i Parmy. Do Polski wrócił w 2015 roku zostając zawodnikiem Lechii Gdańsk. W 2020 roku zdecydował się na zaskakujący ruch podpisując kontrakt z Wieczystą Kraków. Jego obecna umowa obowiązuje do końca czerwca i jak się okazuje, nie zostanie przedłużona.

– Ogłaszam kończę karierę piłkarską. Ten sezon jest moim ostatnim w Wieczystej Kraków. Nie przedłużę kontraktu, też trochę przez zdrowie, ale zawieszam buty na kołku. Coś się dzisiaj kończy, ale coś się też dzisiaj zaczyna – przyznał Peszko.

Sławomir Peszko na swoim koncie ma mistrzostwo Polski z Lechem Poznań w sezonie 2009/10, a także dwa Puchary Polski. Jeden wygrany również z Kolejorzem, a drugi z Wisłą Płock. Trzykrotnie triumfował też w Superpucharze Polski. W listopadzie 2008 roku zadebiutował w reprezentacji Polski, dla której rozegrał łącznie 44 spotkania i zdobył dwa gole. Ostatni raz wystąpił dla Biało-Czerwonych podczas mistrzostw świata w Rosji w 2018 roku grając dziesięć minut przeciwko Japonii w meczu fazy grupowej.

