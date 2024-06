Marek Papszun wrócił do Rakowa Częstochowa i rozpoczyna sprzątanie po nieudanym sezonie. Kamil Warzocha z "Weszło" informuje, że trener skreślił Bena Ledermana.

Na zdjęciu: Marek Papszun

Lederman otrzymał wolną rękę

Marek Papszun wrócił do Rakowa Częstochowa, aby zaprowadzić porządek po nieudanym sezonie. Medaliki liczyły na obronę mistrzowskiego tytułu, a tymczasem nie zdołały nawet zająć miejsca gwarantującego grę w europejskich pucharach. Michał Świerczewski postawił na drastyczne rozwiązanie i znów nawiązał współpracę ze szkoleniowcem, pod wodzą którego klub odnosił największe sukcesy w swojej historii.

Częstochowianie mają duże ambicje. Chcą niezwłocznie wrócić do walki o najwyższe cele, a nieoficjalnie mówi się, że szykują rekordowe okienko pod względem wydatków na wzmocnienia. Do tej pory żadna nowa twarz do Rakowa jeszcze nie zawitała, choć nieustannie trwają prace nad sfinalizowaniem pierwszych transakcji. Papszun dokonał także pierwszych decyzji kadrowych, skreślając niektórych zawodników.

Dość niespodziewanie Kamil Warzocha z portalu Weszlo.com poinformował, że trener Rakowa Częstochowa nie liczy już na Bena Ledermana. To pod jego wodzą środkowy pomocnik wypłynął na głębokie wody. W zeszłym roku otrzymał nawet powołanie do seniorskiej reprezentacji Polski. Z uwagi na problemy zdrowotne w sezonie 2023/2024 zaliczył raptem 36 występów we wszystkich rozgrywkach, lecz grał zawsze, gdy akurat nie pauzował przez urazy.

Lederman otrzymał wolną rękę w poszukiwaniu nowego pracodawcy. Do tej pory do Rakowa nie zgłosił się jeszcze żaden zespół. Papszun nie planuje zmieniać swojej decyzji względem 24-latka.