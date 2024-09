Papszun był blisko zagranicznego klubu. Szwarga zdradza szczegóły

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Było bardzo blisko, by pracował w mocnym klubie – zdradza Szwarga.

Marek Papszun po zdobyciu z Rakowem Częstochowa mistrzostwa Polski w sezonie 2022/2023 zdecydował się odejść z klubu. Szkoleniowiec postanowił zrobić sobie rok przerwy, lecz w międzyczasie otrzymywał oferty i zapytania z innych drużyn i reprezentacji. 50-latek przewijał się w roli kandydata na selekcjonera reprezentacji Polski czy Łotwy. Jego nazwisko łączono również z pracą w Olympiakosie Pireus czy Dynamie Kijów. Ostatecznie po roku nieobecności ponownie wrócił pod Jasną Górę w roli trenera Rakowa.

Jego asystentem raz jeszcze został Dawid Szwarga, który pod nieobecność Papszuna pełnił rolę pierwszego trenera Rakowa Częstochowa. W rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą współpracownik doświadczonego szkoleniowca zdradził, że jeden z najlepszych trenerów w Polsce trzy razy był blisko mocnego klubu za granicą. Co więcej, raz na przeszkodzie stanął kontrakt z Rakowem Częstochowa.

– Trener Papszun ma bardzo duże wymagania wobec członków sztabu, piłkarzy, ale również ludzi nad nimi. Te rozmowy są często bardzo szczegółowe, jest w nich wiele detali, które klub musi spełnić, żeby trener mógł zaprezentować pełnię swoich możliwości. To nie są wymagania odrealnione, to są proste prozaiczne rzeczy, ale trzeba je ustalić na początku współpracy, żeby potem móc wymagać – powiedział Dawid Szwarga w rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą.

– Nie chcę wchodzić w rolę adwokata trenera Papszuna, ale z tego co wiem, to trzy razy było bardzo blisko, aby podpisał kontrakt. Raz tak naprawdę na przeszkodzie stanęło to, że podpisał kontrakt w Rakowie, ale było bardzo blisko, by pracował za granicą w mocnym klubie – dodał asystent Marka Papszuna.

Raków Częstochowa w chwili obecnej zajmuje 4. miejsce w PKO BP Ekstraklasie z dorobkiem 17 punktów.