Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Uważam, że to lekki brak szacunku – mówi Żukowski o zachowaniu Frederiksena

Lech Poznań w czwartek rozpoczął grę w rozgrywkach Pucharu Polski. Kolejorz w 1/32 finału mierzył się z drugoligową Resovią Rzeszów. Ku zaskoczeniu podopieczni Nielsa Frederiksena przegrali spotkanie z niżej notowanym rywalem (0:1) i odpadli z turnieju. Warto odnotować, że gospodarze kończyli mecz w dziewięciu, bowiem czerwoną kartkę zobaczyli Radosław Adamski i Danian Pavlas.

Dzień po meczu gościem w Kanale Sportowym był trener Resovii Rzeszów – Jakub Żukowski. Szkoleniowiec “Sovii” wyznał, że zwrócił uwagę na zachowanie Nielsa Frederiksena. Co więcej, upomniał go, że takie zachowanie jest okazaniem braku szacunku względem drugiej osoby. Konkretnie chodziło o fakt, że Duńczyk, podając jedną rękę, drugą trzyma w kieszeni.

– Czy Lech Poznań nas zlekceważył? Nie wiem. O to musicie zapytać ich trenera. Nie wiem, czy to jest lekceważenie przeciwnika, ale może wbije szpilkę trenerowi Lecha, bo nie podobało mi się jedno zachowanie i zwróciłem mu na to uwagę. Jak podaje rękę trenerowi czy sędziom, to drugą rękę trzyma w kieszeni. Nie podoba mi się to. Uważam, że to lekki brak szacunku – powiedział Jakub Żukowski w rozmowie z Kanałem Sportowym.

Resovia Rzeszów dzięki zwycięstwu z Lechem Poznań zagwarantowała sobie awans do następnej rundy. W rozgrywkach Betclic 2. Ligi podopieczni trenera Żukowskiego zajmują 4. miejsce z dorobkiem 19 punktów po 10. kolejkach.