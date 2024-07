Dominik Hładun oficjalnie wrócił do ekipy Zagłębia Lubin. Bramkarz przez ostatnie dwa lata był piłkarzem Legii Warszawa.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Dominik Hładun

Dominik Hładun wrócił do Zagłębia

Legia Warszawa w czasie letnich przygotowań przechodzi spore zmiany. Do zespołu dołączyła bardzo duża liczba nowych piłkarzy, którzy w znacznej większości będą stanowić w nadchodzącym sezonie o sile zespołu Goncalo Feio. Zmiany dosięgnęły również pozycji bramkarza. Nowym graczem Wojskowych został Marcel Mendes Dudzinski.

Tym samym konieczne było pożegnanie się z jednym graczem, który do tej pory był ważnym golkiperem stołecznego zespołu. Wybór padł na Dominika Hładuna, którego zdecydowało się pozyskać Zagłębie Lubin. Miedziowi również liczą w tym sezonie na dobry wynik, na co wskazują m.in. transfery. Nowy, a właściwie to stary bramkarz ma być jednym z tych, którzy zapewnią sporą jakość w zespole Waldemara Fornalika.

Hładun w Legii spędził dwa ostatnie lata. W klubie z Warszawy rozegrał 21 spotkań. Z Legią zdobył Puchar, a także Superpuchar Polski oraz w minionym sezonie był trzecią ekipą Ekstraklasy. Dziś 28-latek związał się z Zagłębiem Lubin kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2027 roku.

– Po odejściu Sokratisa Dioudisa zabezpiecznie pozycji bramkarza było dla nas priorytetowym ruchem i cieszymy się, że Dominik dołączył do naszego zespołu. Jego wielkim atutem jest to, że zna nasze środowisko i jest wychowankiem Zagłębia. Jest to transfer wpisujący się w nasze DNA i filozofię Klubu – powiedział Piotr Burlikowski, dyrektor sportowy Zagłębia cytowany przez stronę klubową.

Czytaj więcej: Szok! Liga Mistrzów wróci do otwartej telewizji