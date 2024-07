Szok! Liga Mistrzów wróci do otwartej telewizji

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Liga Mistrzów

Liga Mistrzów w TVP od nowego sezonu

Liga Mistrzów co roku emocjonuje kibiców w całej Europie i na całym świecie. Te elitarne rozgrywki przyciągają nie tylko wielkimi sportowymi widowiskami, ale i wspaniałą atmosferą. Są też kapitalnym wydarzeniem telewizyjnym, które przyciąga przed odbiorniki miliony fanów. W Polsce po kilku latach kontroli nad prawami do tych rozgrywek przez telewizję Polsat, umowę z UEFA podpisał Canal+, o czym wiadomo już od jakiegoś czasu.

Dzięki tej transakcji możliwość pokazywania meczów Ligi Mistrzów ma wrócić także do TVP. Przez ostanie lata bowiem Polsat nie miał podpisanej z publicznym nadawcą umowy o sublicencji, ale to ma się zmienić. Według informacji przekazanych przez Wojciecha Górskiego z Interii, doszło już do porozumienia pomiędzy Canal+ a Telewizją Polską ws. nabycia prawa do transmisji jednego spotkania w kolejce Champions League.

👉🆕Liga Mistrzów ma wrócić do TVP Sport‼️Z tego co słyszę, prawa do @_Ekstraklasa_ to nie koniec mocnych zakupów @sport_tvppl.



Deal z @CANALPLUS_SPORT ma być już dogadany, a ogłoszenie ma nastąpić wkrótce. Wybrane mecze LM będą pokazywane także przez TVP🔜 📺⚽ @SportINTERIA — Wojciech Górski (@Woj_Gorski) July 17, 2024

Do tej pory TVP ma prawa do pokazywania PKO Ekstraklasy, Betclic 1. ligi oraz Betclic 2. ligi, a także Pucharu Polski oraz spotkań reprezentacji Polski we wszystkich kategoriach wiekowych oraz kobiet i w futsalu. Umowa na Ligę Mistrzów pozwoliłaby absolutnie stać się czołowym graczem na rynku praw telewizyjnych w Polsce.

