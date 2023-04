fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa Częstochowa

Jacek Magiera może niebawem wrócić na trenerską ławkę

Jak podaje Gazeta Wrocławska rozważany jest scenariusz z powrotem 46-letniego trenera do Śląska Wrocław

Magiera łączony jest również z pracą w szeregach aktualnego lidera PKO Ekstraklasy

Raków skusi się na nieszablonowe rozwiązanie?

Raków Częstochowa ma w tej kampanii szanse na podwójną koronę. Podopieczni Marka Papszuna mogą wygrać Fortuna Puchar Polski i mistrzostwo PKO Ekstraklasy. Już jednak wiadomo, że z końcem czerwca z klubem żegna się aktualny szkoleniowiec Czerwono-niebieskich.

Gazeta Wrocławska przekonuje, że następcą Papszuna może zostać Jacek Magiera. 46-latek urodził się w Częstochowie. Od marca 2022 roku pozostaje bez pracy. Zanim jednak Magiera miałby przejąć stery nad ekipą z Limanowskiego, to może wrócić do Śląska Wrocław, aby uratować go przed spadkiem.

Dziennikarz Piotr Janas w swoim materiale podaje, że Śląsk kontaktował się już z byłym trenerem Legii Warszawa. Sam Magiera podobno nie wyklucza powrotu na ławkę trenerską.

Czytaj więcej: Media typują następcę Marka Papszuna w Rakowie