PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Stolarski

Motor Lublin zbroi się przed grą w Ekstraklasie

Motor Lublin jako drugi zespół minionego sezonu Betclic 1. ligi zapewnił sobie awans do PKO Ekstraklasy. Ekipa z Lubelszczyzny wywalczyła sobie prawo gry w elicie po 32 latach nieobecności na najwyższym ligowym szczeblu w Polsce. Wiadomo jednak, że dla każdego beniaminka awans jest bardzo dużym wyzwaniem. Doskonale przekonał się o tym w sezonie 2023/24 Ruch Chorzów oraz ŁKS Łódź, którzy to po jednym sezonie spadli z ligi.

Aby taka sama sytuacja nie miała miejsca w przypadku Motoru, klub planuje cenne wzmocnienia. Kilka dni temu pojawiły się medialne doniesienia, że lublinianie zainteresowani są pozyskaniem doświadczonego bramkarza z Ekstraklasy. Teraz z kolei Tomasz Włodarczyk z portalu “Meczyki.pl” informuje, że blisko dołączenia do klubu są dwaj ciekawi zawodnicy. Mowa tu Krzysztofie Kubicy, który ostatnio był związany z ekipą Benevento. Klub z Włoch wykupił go za około milion euro z Górnika Zabrze. W minionym sezonie rozegrał jednak tylko 12 spotkań.

Drugim graczem, który ma dołączyć do drużyny Mateusza Stolarskiego jest Marek Bartos. To 27-letni obrońca ze Słowacji, który był bardzo blisko wyjazdu na Euro 2024. Ostatecznie selekcjoner jednak zdecydował się zostawić go w domu. W kampanii 2023/24 rozegrał 35 spotkań w zespole FK Zeleziarne Podbrezova. Zdobył w nich pięć bramek i zanotował trzy asysty.

