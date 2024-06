Raków Częstochowa za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej pochwalił się najnowszym wzmocnieniem. Do zespołu Medalików dołączył 21-letni grecki pomocnik - Vasilios Sourlis.

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Raków Częstochowa otworzył okienko, greckie wzmocnienie Medalików

Raków Częstochowa kilka tygodni temu oficjalnie poinformował o powrocie Marka Papszuna, który przejął stery nad zespołem Medalików po nieudanym sezonie z Dawidem Szwargą na ławce trenerskiej. 33-letni trener pozostanie jednak w sztabie szkoleniowym i ponownie będzie pełnił funkcję asystenta utytułowanego menedżera. Raków Częstochowa do kampanii 2024/2025 podchodzi z wielkimi nadziejami, ale najpierw musi dokonać kilku roszad w składzie.

Zespół spod Jasnej Góry opuścili już tacy zawodnicy jak między innymi Vladan Kovacević, Giannis Papanikolaou, Marcin Cebula, Adrian Gryszkiewicz czy Daniel Szelągowski. W związku z tym trzeba będzie sprowadzić ich następców. Raków Częstochowa właśnie potwierdził pierwszy letni transfer – do ekipy Medalików dołączył Vasilios Sourlis. 21-letni grecki pomocnik związał się z polską drużyną kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2026 roku.

Urodzony w Atenach piłkarz ostatnio występował w rodzimym klubie, Asteras Tripolis. Do Rakowa Częstochowa przeszedł na zasadzie transferu definitywnego, jednak nie znamy kwoty tej transakcji.

– Witamy Vasiliosa Sourlisa w naszym klubie. Interesowaliśmy się nim już od poprzedniego lata. W naszym schemacie gry będzie przeważnie grał na pozycji środkowego pomocnika – powiedział Samuel Cardenas, cytowany przez oficjalną stronę Rakowa Częstochowa.

– Vasilios łączy w sobie siłę, wielką gotowość do pojedynków fizycznych i ogromną determinację, co powoduje, że jest dobrze dopasowany do naszego DNA. Nie możemy się doczekać jego pierwszego występu w naszych barwach – dodał dyrektor sportowy Medalików.