Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Dante Stipica

Cenne wzmocnienie

Motor Lublin po 32 latach nieobecności wywalczył sobie prawo do gry w PKO Ekstraklasie od następnego sezonu. Podopieczni najpierw Goncalo Feio, a od kilku miesięcy Mateusza Stolarskiego kapitalnie zaprezentowali się w minionych rozgrywkach Betclic 1. ligi, gdzie jako beniaminek potrafili pokonać faworyzowane ekipy. Lublinianie finalnie zagrali w barażach, a tam w piorunujący sposób rozprawili się najpierw z Górnikiem Łęczna i w finale z Arką Gdynia.

Wiadomo jednak, że po awansie do elity konieczne dla każdego beniaminka są jakościowe wzmocnienia i to przede wszystkim w linii defensywnej. Nie może więc dziwić, że Motor Lublin poważnie myśląc o pozostaniu w lidze na dłużej niż jeden sezon chce dobrze zabezpieczyć obsadę obrony. Pomóc w tym ma sprowadzenie nowego, ale mającego doświadczenie w PKO Ekstraklasie bramakrza.

Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu “Meczyki.pl”, nowym graczem ekipy z Lublina może zostać Dante Stipica. Nie jest to jednak przesądzone, bowiem 33-letni Chorwat ma ważną umowę z Pogonią Szczecin do końca 30 czerwca 2026 roku. Jednak z pewnością nie będzie on numerem jeden w barwach Portowców. W minionym sezonie na wypożyczeniu w Ruchu Chorzów rozegrał 14 spotkań.

Czytaj więcej: Lech może stracić kluczowego zawodnika. Chce go beniaminek ligi