PressFocus Na zdjęciu: Stefanos Kapino - Miedź Legnica

Stefanos Kapino odchodzi z Miedzi Legnica

Grecki bramkarz był związany z klubem od zimowego okienka transferowego

W tym czasie rozegrał raptem cztery mecze w pierwszym składzie

Miał pomóc, ale wyszło inaczej

Powiedzieć, że transfer Sefanosa Kapino do Miedzi Legnica był nieudany, to jak nic nie powiedzieć. Grecki bramkarz przychodził do klubu z myślą bycia podstawowym piłkarzem walczącej o utrzymanie “Miedzianki”. Tak się jednak nie stało. Jego bilans występów zamknął się na czterech spotkaniach i już się nie zwiększy. Bowiem klub poinformował o rozstaniu się z 29-latkiem.

To, z czego zapamiętamy Greka, to raczej słaba postawa na boisku i kilka bramek, przy których mógł zachować się lepiej. Niemniej ostateczny wpływ na odejście bramkarza miała raczej sytuacja, do której doszło w szatni po meczu z Piastem Gliwice. Wtedy to kibice zaatakowali piłkarzy z Legnicy, a piłkarz oznajmił, że jego noga więcej nie postanie w klubie.

