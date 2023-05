PressFocus Na zdjęciu: Lukas Podolski

Podolski trafił do Górnika Zabrze w 2021 roku

Przez pewien czas jego przyszłość w klubie była niepewna

Górnik oficjalnie poinformował o przedłużeniu kontraktu

Podolski z nowym kontraktem w Górniku Zabrze

Lukas Podolski trafił do Górnika Zabrze latem 2021 roku, kiedy przeniósł się z tureckiego Antalyasporu. Zawodnik wielokrotnie deklarował, że karierę chce zakończyć właśnie w barwach Trójkolorowych.

Teraz klub poinformował, że popularny Poldi podpisał nowy kontrakt, który ma obowiązywać do 2025 roku. Oznacza to, że w trakcie, gdy umowa będzie dobiegała końca, Podolski będzie miał 40 lat.

W drużynie Górnika Zabrze Lukas Podolski rozegrał do tej pory 59 meczów, zdobył w nich 16 bramek i zaliczył 14 asyst. Piłkarz często powtarza, że jest to jego ukochany klub. – Ja się tu wychowałem, to jest mój klub od małego – przyznaje Poldi.

