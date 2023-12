Imago / Krzysztof Cichomski Na zdjęciu: Kamil Kiereś

Mecz pomiędzy Stalą Mielec a ŁKS-em Łódź został przełożony

Decyzję o przełożeniu spotkania podjęły obie strony

Nowy termin zostanie ustalony w najbliższym czasie

Mecz w Mielcu przełożony przez pogodę

Pogoda w ten weekend nie rozpieszcza piłkarskich klubów. Po przełożeniu spotkania w Bundeslidze kolejny mecz został przesunięty na inny termin. Tym razem na polskich boiskach warunki pogodowe pokrzyżowały plany i spotkanie Stal Mielec – ŁKS Łódź decyzją obu stron nie zostanie dzisiaj rozegrane. Gospodarz meczu poinformował, że data nowego terminu zostanie podana w oddzielnym komunikacie.

Stal Mielec notuje jak na razie przyzwoity sezon. Podopieczni Kamila Kieresia zajmują 10. miejsce w lidze z dorobkiem 21 punktów. Nad strefą spadkową mają 5 punktów przewagi. Co więcej, “Biało-Niebiescy” od 3 spotkań są niepokonani. Wygrali między innymi z Górnikiem Zabrze 2-1 oraz z Pogonią Szczecin 3-2. Natomiast ŁKS po powrocie do elity zawodzi. Piotr Stokowiec nie poprawił, póki co pozycji Łodzian w lidze. Beniaminek zajmuję ostatnie 18. miejsce. Do bezpiecznego miejsca w lidze mają aż 8 punktów straty.