PressFocus Na zdjęciu: Janusz Niedźwiedź

Sentymentalne spotkanie dla Janusza Niedźwiedzia

W najbliższy weekend odbędą się pierwsze spotkania w ramach rundy rewanżowej PKO Ekstraklasy. W ramach 18. kolejki Widzew Łódź przed własną publicznością podejmie Stal Mielec. Pierwsze spotkanie między tymi zespołami padł remis 1:1, a do siatki trafiali Ilja Szkurin oraz Jakub Łukowski. Sobotnia rywalizacja również zapowiada się niezwykle wyrównanie, ponieważ drużyny zajmują zbliżone do siebie miejsce w tabeli. Nadchodzące starcie zatem zapowiada się niezwykle interesująco nie tylko dla Janusza Niedźwiedzia. Warto podkreślić, że szkoleniowiec w przeszłości prowadził Czerwoną Armię, a dziś zasiada na ławce trenerskiej drużyny z województwa podkarpackiego.

Słabnący Widzew i rosnąca w sile Stal

Widzew Łódź niewątpliwie ma problem z odpowiednią dyspozycją. Czerwona Armia w pięciu ostatnich spotkaniach odniosła jedno zwycięstwo (2:0 z Zagłębiem Lubin) i poniosła aż cztery porażki (1:2 z Legią Warszawa, 0:2 z Puszczą Niepołomice, 2:3 z Rakowem Częstochowa oraz 0:1 z Koroną Kielce w Pucharze Polski).

Stal Mielec natomiast obecnie jest w zdecydowanie lepszej formie. Goście sobotniego pojedynku w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli dwa zwycięstwa (2:0 z Puszczą Niepołomice oraz 2:1 z Radomiakiem Radom), zaliczyli dwa remisy (2:2 z Zagłębiem Lubin i 2:2 z Legią Warszawa), a także ponieśli jedną porażkę (0:1 z Rakowem Częstochowa).

Mecze drużyny Widzew Łódź Korona Kielce 1 Widzew Łódź 0 Widzew Łódź 2 Raków Częstochowa 3 Puszcza Niepołomice 2 Widzew Łódź 0 Widzew Łódź 2 Zagłębie Lubin 0 Legia Warszawa 2 Widzew Łódź 1 Mecze drużyny Stal Mielec Stal Mielec 2 Legia Warszawa 2 Radomiak 1 Stal Mielec 2 Stal Mielec 2 Puszcza Niepołomice 0 Raków Częstochowa 1 Stal Mielec 0 Stal Mielec 2 Zagłębie Lubin 2

Rondić vs Szkurin

W sobotnim meczu prawdopodobnie od pierwszych minut obejrzymy interesujące starcie na pozycji napastnika. W przewidywanych składach znajdują się bowiem Imad Rondić oraz Ilja Szkurin. Między słupkami natomiast zapewne zobaczymy rywalizację doświadczenia z młodością, czyli Rafała Gikiewicza z Jakubem Mądrzykiem.

drużyna – drużyna: przewidywane składy

Widzew Łódź Daniel Mysliwiec Stal Mielec Janusz Niedźwiedź Widzew Łódź Daniel Mysliwiec 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-3 3-4-3 Przewidywany skład Stal Mielec Janusz Niedźwiedź Rezerwowi 5 Kreshnik Hajrizi 6 Juljan Shehu 7 Jakub Lukowski 8 Hilary Gong 15 Juan Ibiza 17 Hubert Sobol 21 Pawel Kwiatkowski 31 Mikolaj Bieganski 44 Noah Diliberto 47 Antoni Klimek 62 Lirim Kastrati 8 Koki Hinokio 9 Ravve Assayeg 11 Krzysztof Wolkowicz 13 Konrad Jalocha 15 Marvin Senger 19 Dawid Tkacz 20 Karol Knap 25 Lukasz Wolsztynski 32 Fryderyk Gerbowski 40 Petros Bagalianis

Widzew – Stal: kontuzje i zawieszenia

W nadchodzącym spotkaniu natomiast nie zobaczymy na boisku Bartłomieja Pawłowskiego, Saida Hamulicia i Marco Ehmanna. Obaj zawodnicy zmagają się z poważnymi kontuzjami.

Kontuzje i zawieszenia Widzew Łódź Zawodnik Powrót Bartlomiej Pawlowski Uraz więzadła krzyżowego Połowa lutego 2025 Saïd Hamulic Kontuzja kolana Połowa stycznia 2025

Kontuzje i zawieszenia Stal Mielec Zawodnik Powrót Marco Ehmann Uraz więzadła krzyżowego Połowa marca 2025

Atut własnego boiska przemawia za Widzewem

Szanse na zwycięstwo Widzew Łódź W P W P P P ? 47.6 % Remis 25.7 % Stal Mielec P R P W W R ? 26.7 %

