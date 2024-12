Juergen Schwarz / PA Images / Alamy Na zdjęciu:

Liverpool sprowadzi gracza mistrza Niemiec?!

Liverpool fenomenalnie spisuje się w tym sezonie. Zespół objęty przez Arne Slota po erze Jurgena Kloppa jest na dobrej drodze do zdobycia mistrzostwa Anglii – wykorzystuje bowiem kryzys Manchesteru City oraz potknięcia Arsenalu – oraz w Lidze Mistrzów także radzi sobie bardzo dobrze.

WIDEO: Skróty meczów Liverpoolu

Dlatego też z pewnością władze The Reds będą chciały w zimie wykorzystać tę sytuację i jeszcze się wzmocnić, tak aby sytuacja w ligowej tabeli jeszcze uległa poprawie. W tym kontekście pada przynajmniej kilka nazwisk. Do tej pory mówiono m.in. o Joao Pedro z Brighton, który ma być mocno rozważany prze Liverpool. Teraz do gry jeśli chodzi o możliwość pozyskania wchodzi Jeremie Frimpong z Bayeru Leverkusen, o czym donosi “Sun Sport”.

Holenderski wahadłowy mistrza Niemiec ma być wysoko na liście życzeń Liverpool, szczególnie wtedy, jeśli Trent Alexander-Arnold nie przedłuży swojego kontraktu i odjedzie z klubu. Niemniej i tak 24-latek mógłby grać na prawej pomocy, czy też skrzydle, gdzie zespół Arne Slota także potrzebuje lekki wzmocnień w kontekście ewentualnego odejścia z zespołu Federico Chiesy.

Frimpong w tym sezonie rozegrał 22 mecze, w których zdobył dwa gole i zanotował siedem asyst.

