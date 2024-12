Legia Warszawa oraz Raków Częstochowa w zimowym okienku transferowym powalczą o pozyskanie Mikael Marques z Vasteras SK, o czym informuje serwis "Transfery.info". Jest to 23-letni obrońca rodem ze Szwecji.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Mikael Marques

Legia i Raków powalczą o tego samego zawodnika

Legia Warszawa w zimowym okienku transferowym zdecydowanie musi się wzmocnić, bowiem aktualna kadra zespołu Goncalo Feio jest daleka od optymalnej, szczególnie, że Wojskowi grają na kilku frontach i wiosną będą rywalizować w Lidze Konferencji Europy. Podobnie ma się sytuacja Rakowa Częstochowa. Medaliki chcąc zdobyć drugie w swojej historii mistrzostwo Polski musi także się wzmocnić, czego świadomość ma Marek Papszun.

WIDEO: Legia gromi, można to określić młodzieżowym słowem roku

Nie może więc dziwić, że w kontekście obu klubów pojawiają się różne nazwiska. Teraz jednak zainteresowanie zarówno Legii Warszawa, jak i Rakowa Częstochowa wzbudził ten sam zawodnik. Według informacji przekazanych przez serwis “Transfery.info” na celowniku obu tych klubów z PKO Ekstraklasy jest niejaki Mikael Marques z Vasteras SK. Jest to 23-letni środkowy obrońca ze Szwecji.

Wyceniany przez serwis “Transfermarkt” na 325 tysięcy euro zawodnik w tym sezonie rozegrał w lidze szwedzkiej 14 spotkań. Do Vasteras był on jednak na początku tylko wypożyczony, dopiero w ostatnim czasie ogłoszony wykup z Minnesoty United. W tym zespole na poziomie MLS rozegrał tylko jeden mecz. Według serwisu “Transfery.info” Marques wzbudza także zainteresowanie innych zespołów ze Skandynawii. Jego aktualny kontrakt obowiązuje do 2026 roku.

