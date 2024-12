Piszczek poznał plany Borussii. Dyrektor sportowy nie ma wątpliwości

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Piszczek

Borussia nie chce stracić Piszczka, legenda chce go zatrzymać w klubie

Łukasz Piszczek latem 2021 roku pożegnał się z Borussią Dortmund po jedenastu latach spędzonych w klubie. W tym czasie były reprezentant Polski rozegrał w barwach BvB aż 382 mecze, w których zdobył 19 bramek i zanotował 64 asysty. Na Signal Iduna Park przez ponad dekadę spędzoną w klubie zyskał status legendy. Aktualnie po kilku latach przerwy wrócił do Dortmundu, gdzie pracuje w roli asystenta trenera.

Oglądaj skróty meczów Bundesligi

Jeden z najlepszych prawych obrońców w historii naszego kraju pomaga na co dzień Nuriemu Sahinowi. Turek latem bieżącego roku został mianowany pierwszym trenerem Borussii. Obaj panowie znają się doskonale, bowiem w przeszłości wspólnie bronili barw BvB.

Okazuje się, że zarząd niemieckiego klubu przed zatrudnieniem Nuriego Sahina rozważał powierzenie zespołu Piszczkowi. O 66-krotnym reprezentancie Polski w rozmowie z Super Expressem wypowiedział się dyrektor sportowy Borussii Dortmund. Lars Ricken zdradził, że Piszczek ma ogromny wpływ nie tylko na drużynę, ale również na głównego trenera.

– Gdy rozmawialiśmy o możliwych trenerach dla BVB, jednym z nazwisk był właśnie Łukasz. Nuri Sahin został naszym pierwszym trenerem w drużynie i powiedział, że chciałbym mieć Łukasza jako asystenta. My byliśmy bardzo szczęśliwi, gdy okazało się to możliwe. Myślę, że ma wielki wpływ na Nuriego i drużynę, to wynika z jego doświadczenia jako zawodnika. Jest bardzo skupiony na swojej robocie. Teraz robi pierwsze kroki, by stać się bardzo dobrym trenerem – powiedział Lars Ricken w rozmowie z Super Expressem.

Co więcej, Lars Ricken zabrał głos ws. przyszłości Łukasza Piszczka. Biorąc pod uwagę wcześniejsze informacje, które łączyły byłego obrońcę z pracą w reprezentacji Polski, dyrektor Borussii Dortmund stanowczo podkreślił, że nie chce, aby Piszczek został trenerem Biało-Czerwonych.