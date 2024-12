Niemczycki wróci do Polski? Klub z Ekstraklasy zainteresowany bramkarzem Darmstadt [NASZ NEWS]

Karol Niemczycki wróci do Polski? Z informacji Goal.pl wynika, że to całkiem prawdopodobny wariant. Polak nie przebił się w 2. Bundeslidze, a ale widziałby go u siebie klub z Ekstraklasy.

dpa picture alliance / Alam Na zdjęciu: Karol Niemczycki

Karol Niemczycki był uważany za jeden z największych bramkarskich talentów w Polsce, ale po wyjeździe z kraju jego kariera przyhamowała

Polak zmienił klub tego lata, ale przejście z Fortuny Duesseldorf do SV Darmstadt 98 nie zapewniło mu regularnej gry

Z informacji Goal.pl wynika, że możliwy jest powrót Niemczyckiego do Polski, ale nie do Cracovii czy Puszczy, w barwach których to klubów miał już okazję występować

Za granicą nie poszło zbyt dobrze

Piłkarską karierę Karol Niemczycki zaczynał w Cracovii, skąd trafił do AP Profi. Następnie był wyjazd do Holandii (NAC Breda) i pierwszy powrót do Polski, do Puszczy Niepołomice. Następnie, już na dłuższy czas, Niemczycki trafił do Cracovii, w której rozegrał 78 spotkań w Ekstraklasie.

Po wygaśnięciu kontraktu piłkarz po raz drugi wyjechał za granicę, przyjmując propozycję Fortuny Duesseldorf. Tam nie zdołał jednak przebić się do pierwszego składu (rozegrał zaledwie trzy mecze) i latem tego roku przeszedł do SV Darmstadt 98. Tu sytuacja jest niestety podobna. Niemczycki wciąż nie gra, w 2. Bundeslidze nie dostał od przyjścia ani jednej szansy. Wystąpił tylko raz, w meczu Pucharu Niemiec.

Odbuduje się w Stali?

Jak więc łatwo się domyślić, 25-letni piłkarz nie jest zadowolony z takiego obrotu sprawy i zastanawia się nad swoją przyszłością. Z informacji Goal.pl wynika, że zainteresowanie jego usługami wyraża Stal Mielec, która szuka bramkarza. Jak wiadomo, w Mielcu mają “rękę” do golkiperów, wystarczy wspomnieć przykłady Strączka czy Kochalskiego. Obaj błysnęli w Stali i wyjechali z Mielca za granicę, odpowiednio do Bordeaux i Qarabagu Agdam.