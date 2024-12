one-image photography / News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Kiwior powinien opuścić Arsenal?

O tym, że Jakub Kiwior tej zimy może opuścić zespół Arsenalu mówi się już od dłuższego czasu. Właściwie w ostatnich dniach i tygodniach pojawiło się w mediach sporo informacji łączących reprezentanta Polski z przenosinami do zespołu SSC Napoli lub Juventusu. To właśnie zespoły z ligi włoskiej mają być najbardziej zainteresowane pozyskaniem obrońcy Arsenalu, który w barwach Kanonierów nie ma zbyt wielkiej przyszłości.

Bo choć w ostatnim czasie Kiwior zaczął grać nieco więcej, to zdaniem większości obserwatorów nadal jest to zbyt małe światełko w tunelu, aby mówić o tym, że jego rola w ekipie Mikela Artety się zmieniła. W sumie w tym sezonie 24-latek rozegrał 13 spotkań, w których zanotował dwie asysty. Przez 90 minut wystąpił jednak tylko trzy razy i było to w trzech ostatnich meczach. O roli Kiwiora w Arsenalu i o tym, co ten powinien zrobić mówi teraz James Benge z “CBS Sports” w rozmowie z “WP Sportowe Fakty”.

– Z perspektywy Arsenalu jestem pewien, że chcieliby, aby Kiwior został na dłużej. […] Myślę jednak, że tego lata powinien rozważyć, czy nadszedł czas, aby przejść do dobrego zespołu, w którym mógłby być podstawowym piłkarzem – powiedział dziennikarz CBS Sports.

Czy Jakub Kiwior powinien zostać w Arsenalu? Tak

Nie

Nie wiem Tak

Nie

Nie wiem 0 Votes

