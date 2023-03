Marek Papszun po raz kolejny wygrał głosowanie na najlepszego trenera miesiąca w PKO Ekstraklasie. Jest to czwarte tego typu wyróżnienie z rzędu dla szkoleniowca Rakowa Częstochowa.

Marek Papszun został po raz kolejny doceniony przez swoich kolegów po fachu

Trener Rakowa Częstochowa czwarty raz z rzędu odebrał nagrodę trenera miesiąca w PKO Ekstraklasie

Drużyna pod wodzą Papszuna pewnie zmierza po mistrzostwo

Trener Rakowa Częstochowa odebrał kolejną nagrodę

Marek Papszun nie od dziś jest doceniany przez kibiców, dziennikarzy, czy jak tym razem przez kolegów po fachu z Ekstraklasy. To właśnie trenerzy rywalizujących klubów wybrali szkoleniowca Rakowa Częstochowa trenerem marca w lidze. Co jednak ciekawsze i ważniejsze, Papszun odebrał ten tytuł czwarty miesiąc z rzędu. To pierwsza taka seria w historii.

Raków Częstochowa pod wodzą Marka Papszuna nieustannie się rozwija. W tym sezonie pewnie zmierzają po tytuł mistrzowski. Ekipa z Częstochowy odjechała reszcie stawki i z bezpieczną, 9-punktową przewagą prowadzi w lidze.

