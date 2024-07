Real Madryt dopina kolejny bardzo duży transfer. Według dziennika "AS" blisko pozostania nowym graczem Królewskich jest niezwykle utalentowany Franco Mastantuono. Ma on jednak pozostać jeszcze przez jakiś czas w River Plate.

ZUMA Press Wire / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt sprowadzi niezwykły talent z Argentyny

Już za kilka tygodni do gry wrócą rozgrywki La Liga. Wśród drużyn, które z pewnością mają potencjał na to, aby zdominować kampanię 2024/25 na Półwyspie Iberyjskim jest Real Madryt. Królewscy tego lata byli prawdziwym królem polowania. Na Santiago Bernabeu dołączył bowiem przed wszystkim Kylian Mbappe, którego sprowadzenie uznawane jest za największy transfer ostatnich lat w Europie. Do tego do zespołu dołączył także Endrick, którego talent od dawana jest na czołówkach wielu gazet.

Okazuje się jednak, że być może to nie koniec transferów Realu tego lata. Według dziennika “AS”, ekipa z Madrytu ma dopinać transfer niezwykle utalentowanego Franco Mastantuono. Jest to raptem 16-letni piłkarz z Argentyny, który aktualnie gra dla River Plate. Według dziennikarzy z Hiszpanii pomocnik jest zdecydowany na ruch do Europy, ale jak na razie ma on pozostać w dotychczasowym zespole. Madrytczycy chcą po prostu powtórzyć ruch z Endrickiem, czyli kupić zawodnika, ale pozostawić go w macierzystym zespole na jakiś czas.

Franco Mastantuono pomimo młodego wieku wyceniany jest już na 10 milionów euro przez serwis “Transfermarkt”. Jego klauzula ma jednak wynosić 45 milionów euro, ale Real miał zbić tę kwotą na około 25 milionów. Nastolatek do tej pory w swojej karierze rozegrał 21 spotkań, w których zdobył trzy gole i zanotował jedną asystę.

