Magiera skomentował inaugurację nowego sezonu Ekstraklasy

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Jacek Magiera

Śląsk – Lechia. Jacek Magiera: Chcieliśmy ten mecz wygrać

Nowy sezon PKO BP Ekstraklasy już wystartował. W piątek wieczorem byliśmy świadkami meczu między Śląskiem Wrocław a Lechią Gdańsk, która wróciła do elity po rocznej przerwie. To właśnie beniaminek objął prowadzenie w tym spotkaniu, gdy w 12. minucie pięknym golem popisał się Tomasz Neugebauer.

Na odpowiedź gospodarzy trzeba było czekać aż do doliczonego czasu gry. W 92. minucie do siatki trafił bowiem Tomasso Guercio, który ustalił wynik rywalizacji na 1:1. Nastąpił więc podział punktów, a po ostatnim gwizdku pojedynek podsumował trener wicemistrza Polski, czyli Jacek Magiera.

– Chcieliśmy ten mecz wygrać, takie było założenie. To się nie udało, ale zremisowaliśmy po golu w ostatnich minutach meczu. Natomiast w szansach to my stworzyliśmy więcej okazji bramkowych. Znakomitą dyspozycją popisał się dziś bramkarz Lechii Gdańsk, gratulacje dla niego za ten występ – powiedział szkoleniowiec Wojskowych, cytowany przez klubowe media.

– Straciliśmy gola po błędzie technicznym Petrova, który źle zagrał piłkę do naszego obrońcy. Świetne uderzenie Neugebauera dało prowadzenie gościom. Rafał Leszczyński chyba jeszcze nigdy takiego gola nie stracił. Muszę pochwalić nasz zespół za determinację, aby strzelić wyrównującego gola. Na drugą bramkę zabrakło już czasu – dodał.

Kolejnym rywalem Śląska Wrocław w PKO BP Ekstraklasie będzie Piast Gliwice (28.07, godz. 17:30). Podopieczni Jacka Magiera wcześniej zmierzą się jednak z Riga FC (24.07, godz. 18:00) w kwalifikacjach do Ligi Konferencji.