Magiera o przemianie po rocznej przerwie w Śląsku Wrocław. “Wiele rzeczy mam w du**”

Jacek Magiera był gościem CANAL+ Sport w audycji "Liga+ Extra". Szkoleniowiec Śląska Wrocław opowiedział o roku przerwy w pracy w Śląsku Wrocław. Doświadczony trener nie gryzł się w język, mówiąc, jak dzisiaj podchodzi do pewnych spraw.

fot. Imago / Marta Badowska / PressFocus / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Jacek Magiera

Gościem “Ligi+ Extra” po czwartej kolejce PKO Ekstraklasy na antenie CANAL+ Sport był Jacek Magiera

Trener Śląska Wrocław opowiedział między innymi o tym, jak wpłynęła na niego roczna przerwa w klubie

46-latek nie gryzł się w język i starał się szczerze podejść do tematu

“Kiedyś przejmowałem się bardziej wieloma rzeczami”

Jacek Magiera w minionym sezonie miał kluczowy wpływ na to, że Śląsk Wrocław utrzymał się w PKO Ekstraklasie. 46-latek wprost powiedział, jak dzisiaj podchodzi do pewnych spraw.

– Rok przerwy to był kapitalny czas dla mnie. Rozwinąłem się pod każdym względem. To było mi potrzebne. Na początku tego nie rozumiałem. Walczyłem sam ze sobą – mówił Magiera na antenie CANAL+ Sport w programie “Liga+ Extra”.

– Później poddałem się temu, co się działo wokół mnie. Zarówno w kontekście rodziny, nawiązywania relacji, ale też na patrzenie na wszystko z dystansem i spoglądania na to, co się wydarzyło. Dzisiaj wiele rzeczy mam w du… Nie traci jednak na tym jakość i standard pracy. Kiedyś przejmowałem się bardziej wieloma rzeczami, dłużej analizowałem i zwlekałem z podjęciem decyzji – kontynuował trener.

– Dzisiaj mówię to, co myślę. Zarówno w szatni, jak i w wywiadach. Trzeba działać konsekwentnie i iść do przodu – powiedział Magiera.

Czytaj więcej: Trener Śląska rozczarowany postawą letnich nabytków. “Przyszli do klubu nieprzygotowani”