Bayern Monachium zainteresował się graczem rywala z Bundesligi

fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany i piłkarze Borussii Dortmund

Julian Brandt wzbudził zainteresowanie Bayernu Monachium

Bayern Monachium znany jest z polityki transferowej, opierającej się na wzmocnieniu drużyny wyróżniającymi się zawodnikami z Bundesligi. Interesujące wieści na ten temat przekazał serwis Fichajes.net.

Skrót meczu Bayernu

Źródło twierdzi, że Bawarczycy wykazują poważne zainteresowanie Julianem Brandtem, broniącym aktualnie barw Borussii Dortmund. Klub z Allianz Arena zdaje sobie sprawę, że jedna z kluczowych postaci w lidze niemieckiej wyróżnia się nie tylko wszechstronnością, ale też dobrym przeglądem pola. Te czynniki mogą mieć zatem wpływ na to, że Bayern może spróbować pozyskać 28-latka.

Wyzwanie związane z pozyskaniem Brandta nie będzie jednak łatwe do zrealizowania dla Bawarczyków. Po pierwsze piłkarz ma kontrakt ważny do 2026 roku z klubem z Signa Iduna Park. Ponadto rynkowa wartość zawodnika kształtuje się w wysokości 40 milionów euro. Nie zmienia to jednak faktu, że ofensywny pomocnik mógłby bardzo przydać się Bayernowi. Tym bardziej że wciąż nie jest jasna przyszłość Jamala Musiali, który na brak zainteresowania nie może narzekać.

Brandt to piłkarz, który dołączył do Borussii w lipcu 2019 roku z Bayeru Leverkusen. Władze klubu z Dortmundu przeznaczyły na transakcję mniej więcej 25 milionów euro. Tymczasem w tej kampanii zawodnik rozegrał jak na razie 18 spotkań, notując w nich dwa trafienia i pięć asyst.

