Jagiellonia chce utrzymać status mocnej ekipy w Lidze Konferencji

Mlada - Jagiellonia to jeden z czwartkowych meczów piątej kolejki Ligi Konferencji. Mistrz Polski w tym starciu chce zbliżyć się do Chelsea. Mecz zacznie się o godzinie 21:00.

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Jesus Imaz

Mlada Boleslav i Jagiellonia z konkretnymi celami

Mlada Boleslav i Jagiellonia Białystok to ekipy, dzielące w tabeli Ligi Konferencji różnica siedmiu oczek. Mistrz Polski przed czwartkowymi starciami legitymuje się bilansem 10 punktów. Z kolei zespół z Czech ma zaledwie trzy oczka. Obie drużyny mają swoje cele. Mlada cały czas marzy o tym, aby awansować do 1/16 finału rozgrywek. Z kolei Żółto-czerwoni celują w zakończenie zmagań w fazie ligowej Ligi Konferencji w TOP 3. Czeska ekipa ma zamiar kontynuować passę wygranych spotkań, chcę odnieść piąte z rzędu zwycięstwo. Z kolei białostocki zespół ma plan, aby wrócić na zwycięski szlak po remisie z Puszczą Niepołomice (1:1) w PKO BP Ekstraklasie.

Mistrz Polski na dobre chce obrać zwycięską drogę

Jagiellonia Białystok w ostatnich sześciu meczach wygrała tylko raz, notując aż pięć remisów. Mowa oczywiście o wszystkich rozgrywkach, w których brała udział. Mlada Boleslav natomiast ostatnio dostała wiatru w żagle, mogąc pochwalić się czterema kolejnymi wygranymi starciami. W pokonanym polu ostatnio zostawiła Dynamo Ceske Budejovice (4:0) czy wcześniej Slovan Liberec (1:0). Żółto-czerwoni z kolei podzielili się punktami z ekipą Tomasza Tułacza (1:1). Wcześniej natomiast odnieśli spokojne zwycięstwo nad Olimpią Grudziądz (3:1) w Pucharze Polski.

Mecze drużyny Mlada Boleslav SK Dynamo Ceske Budejovice 0 Mlada Boleslav 4 Mlada Boleslav 1 Slovan Liberec 0 Mlada Boleslav 3 Hradec Kralove 0 Mlada Boleslav 2 Real Betis 1 Slovacko 1 Mlada Boleslav 1 Mecze drużyny Jagiellonia Białystok Puszcza Niepołomice 1 Jagiellonia Białystok 1 Olimpia Grudziądz 1 Jagiellonia Białystok 3 Pogoń Szczecin 1 Jagiellonia Białystok 1 NK Celje 3 Jagiellonia Białystok 2 (3) Jagiellonia Białystok 2 Śląsk Wrocław 2

Sytuacja kadrowa Mlady Boleslav i Jagiellonii

Ekipa dowodzona przez Andreasa Braenstroemma w czwartkowym starciu będzie musiała radzić sobie bez dwóch graczy. Mlada Boleslav nie będzie mogła liczyć na Davida Kozela i Jana Sedę. Ponadto poza grą jest Dominik Kostka. Wymienieni gracze nie zostali zgłoszeni do gry w Lidze Konferencji. W każdym razie czeska ekipa mocno liczy na udane występy Tomasa Ladry czy Vasila Kiseja. Pierwszy zdobył w tej kampanii w czeskiej ekstraklasie cztery bramki, notując też pięć asyst. Drugi ma aż dziewięć kluczowych podań.

W szeregach mistrzów kraju nie będzie mógł wystąpić tylko Damian Wojdakowski. Reszta zawodników jest do dyspozycji trenera Adriana Siemieńca. Tym samym Jagiellonia może w ofensywie straszyć swoich przeciwników takimi graczami jak: Jesus Imaz, Afimico Pululu czy Lamine Diaby-Fadiga. Ważną postacią drużyny jest przede wszystkim Hiszpan, mający w tym sezonie 10 trafień i trzy asysty na koncie w ligowych zmaganiach.

Mlada Boleslav – Jagiellonia Białystok: przewidywane składy

Mlada: Trmal – Kral, Kusej, Stransky, Vydra, Marecek, Ladra, Fulnek, Pulkrab, Kralik, Suchy

Jagiellonia: Abramowicz – Silva, dieguez, Stojinović, Sacek, Nene, Kubicki, Hansen, Churlinov, Jesus Imaz, Pululu

Mlada Boleslav – Jagiellonia Białystok: kontuzje i zawieszenia

Kontuzje i zawieszenia Mlada Boleslav Zawodnik Powrót David Kozel Stłuczenie Nieznany Dominik Kostka Uraz mięśnia Koniec grudnia 2024

Kontuzje i zawieszenia Jagiellonia Białystok Zawodnik Powrót Damian Wojdakowski Uraz więzadła krzyżowego Połowa lutego 2025

Jagiellonia traciła pierwsza gola w czterech z ostatnich pięciu meczów w roli gościa, co może dawać do myślenia przed potyczką z Mladą. Białostoczanie ogólnie jednak w czterech ostatnich występach na europejskiej scenie zaliczyli trzy zwycięstwa i remis. Okazywali się lepsi kolejno od: FC Kopenhagi (2:1), Petrocub (2:0) czy Molde (3:0).

Czwartkowa potyczka będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji oraz w internecie. Transmisja ze spotkania Mlada Boleslav - Jagiellonia Białystok będzie do obejrzenia na antenach Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 2 i na platformie Polsat Box Go. Rywalizację skomentują Szymon Rojek i Maciej Matuszewski. Mecz zacznie się o godzinie 21:00.