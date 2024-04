SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze ŁKS-u Łódź

ŁKS Łódź ogłosił nazwisko nowego managera działu skautingu

Prace w łódzkim klubie rozpoczął Dominik Jarosz

Wcześniej pracował m.in. w Rakowie Częstochowa czy Legii Warszawa

Dominik Jarosz managerem działu skautingu ŁKS-u Łódź

ŁKS Łódź w ostatnich miesiącach mocno stawia na zmiany w strukturach klubu. Niedawno do beniaminka Ekstraklasy dołączył Robert Graf, który pełni funkcje wiceprezesa ds. sportowych. Wkrótce ze stanowiskiem dyrektora sportowego pożegna się Janusz Dziedzic. Natomiast w czwartek łódzki klub ogłosił kolejną ważną zmianę w zespole, a mianowicie do klubu dołączył Dominik Jarosz, który został managerem działu skautingu.

Jarosz ma bogate doświadczenie w pracy skautingowej oraz bogate CV. W przeszłości pracował w takich klubach jak Raków Częstochowa, Legia Warszawa, a nawet Dundee United. Był również szefem rekrutacji w Akademii Lecha Poznań, gdzie odpowiadał za poszukiwanie młodych talentów. W ŁKS-ie będzie odpowiadał za skauting i rekrutacje trzech zespołów oraz akademii.

– Skauting i rekrutacja będą dotyczyły trzech zespołów i współpracy z akademią piłkarską. Spektrum działań w ŁKS-ie jest więc bardzo szerokie – powiedział Dominik Jarosza na łamach strony internetowej ŁKS-u Łódź.

– Dlaczego ŁKS? To unikatowy projekt w skali kraju, biorąc pod uwagę trzy zespoły seniorskie, z czego wiele osób może nie zdawać sobie sprawy. To też idealne miejsce do kreowania ścieżek rozwoju piłkarzy, zwłaszcza tych młodych. Drugi argument to osoba Roberta Grafa. Znam go wiele lat, znam jego wysokie standardy i etos pracy. Rozumiemy się wręcz intuicyjnie. Jest gwarantem rozwoju tego projektu – dodał nowy manager działu skautingu w łódzkim klubie.

ŁKS aktualnie zajmuje ostatnie miejsce w lidze. Łodzianie mają na swoim koncie zaledwie 17 punktów po 26. kolejkach. Wszystko wskazuje na to, że nie zdołają się utrzymać w Ekstraklasie. Strata do bezpiecznego miejsca wynosi 8 punktów, a do zakończenia sezonu pozostało osiem spotkań.